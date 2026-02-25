top banner
Михаил Мишустин подвел итоги работы программы «Пушкинская карта»

Автор: БК

25 февраля 2026

На сегодняшний день картой пользуются почти 13 млн человек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, подвел итоги работы программы «Пушкинская карта».

По его словам, на сегодняшний день картой пользуются почти 13 млн человек. За пять лет в рамках программы было приобретено свыше 100 млн билетов на культурные мероприятия.

«У детей должны быть возможности пробовать себя в спорте, расширять кругозор, в том числе через знакомство с театром, кино, произведениями великих художников. Как вариант отдыха и проведения досуга, включая семейный. И мы формируем для этого условия», – отметил Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что увеличиваются и сборы кинотеатров – по официальным данным, в прошлом году они превысили 50 млрд рублей.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

