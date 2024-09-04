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На сеансы российского кино по «Пушкинской карте» было продано более 30 млн билетов

Автор: Илья Кувшинов

4 сентября 2024

Общее количество реализованных по программе билетов составило 72 млн

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в рамках программы «Пушкинская карта» на показы российских картин в кинотеатрах было продано порядка 31 млн билетов. Ее цитату приводит ТАСС.

«Наверное, простой вам пример приведу, который ярко характеризует ситуацию с уходом Голливуда и продвижением нашего кино. Хорошо известная вам "Пушкинская карта" – это молодые люди 14-22 лет, которые часто ходят в кинотеатры. Так вот, из 72 млн билетов, которые приобретены по «Пушкинской карте» на самые разные мероприятия, 31 млн – это билеты на российское кино. Вот вам ответ на уход Голливуда», – сказала она.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в рамках программы было реализовано 72 млн билетов на сумму более 34,5 млрд рублей.

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