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Участниками программы «Пушкинская карта» стало более 12 млн человек

Автор: Илья Кувшинов

8 июля 2025

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова сообщила в ходе заседания Координационного совета ведомства прошло в Центре культурного развития Горно-Алтайска, что участниками программы «Пушкинская карта» стало более 12 млн человек.

Она также отметила, что реализация национального проекта «Культура» завершилась в 2024 году, и все его показатели были «выполнены в полном объеме».

С 2025 года реализация «Пушкинской карты» осуществляется в рамках в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Напомним, что согласно законопроекту о федеральном бюджете в этом году на программу было направлено 12,15 млрд рублей, а в следующем эта сумма увеличится до 22,7 млрд.

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