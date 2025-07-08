Участниками программы «Пушкинская карта» стало более 12 млн человек
Автор: Илья Кувшинов
8 июля 2025
Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова
Министр культуры Ольга Любимова сообщила в ходе заседания Координационного совета ведомства прошло в Центре культурного развития Горно-Алтайска, что участниками программы «Пушкинская карта» стало более 12 млн человек.
Она также отметила, что реализация национального проекта «Культура» завершилась в 2024 году, и все его показатели были «выполнены в полном объеме».
С 2025 года реализация «Пушкинской карты» осуществляется в рамках в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
Напомним, что согласно законопроекту о федеральном бюджете в этом году на программу было направлено 12,15 млрд рублей, а в следующем эта сумма увеличится до 22,7 млрд.
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