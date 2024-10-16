На программу «Пушкинская карта» за ближайшие три года потратят почти 62 млрд рублей

Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета по бюджету и налогам

Министр культуры Ольга Любимова приняла участие в заседании комитета по бюджету и налогам и заявила, что расходы на культуру в 2025 году будут увеличены более чем на 51 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Проектом бюджета на реализацию госпрограммы предусмотрено 206,7 млрд рублей в 2025 году, 260,8 млрд рублей – в 2026 и 262,9 млрд рублей – в 2027», – отметила она.

По словам Любимовой, основным фактором роста стало включение мероприятий национального проекта «Семья», куда, помимо всего прочего, входит и программа «Пушкинская карта».

Отмечается, что в общей сложности на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта на три года предусмотрено 150,3 млрд рублей: в том числе, 61,67 млрд рублей из них – на «Пушкинскую карту».

Министр уточнила, что общий бюджет проекта «Семья» также включает уже традиционные ремонт и реконструкцию домов культуры, театров, школ искусств, музеев, реновацию федеральных учреждений культуры, создание модельных библиотек, оснащение учреждений.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой