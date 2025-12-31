Предпродажи праздников: последний взгляд на лидеров перед стартом
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок и референсов
В данный момент рынок стоит на пороге, возможно, самой кассовой «Новогодней битвы» в современной истории. Осознавая важность момента, мы продолжаем отлеживать предварительные продажи билетов на проекты ЧЕБУРАШКА 2 (CP), ПРОСТОКВАШИНО (AK) и БУРАТИНО (NMG).
Новые данные в таблице – показатели картин по данным ЕАИС на 18:00 31 декабря. Важно отметить, что цифры предпродаж в данном случае охватывают период всех длинных выходных, то есть с 1 по 11 января. В связи с этим напомним, что сравнения предпродаж новинок с их предшественниками будут не до конца корректными уже по той причине, что у предыдущих новогодних премьер набиралось другое количество праздничных дней в «новогодней битве».
ЧЕБУРАШКА 2 по-прежнему выступает безоговорочным лидером. Первый фильм франшизы стал самым кассовым проектом в истории российского проката, и сиквел закономерным образом имеет высокие рейтинги ожидания, которые вылились в рекордные предпродажи в истории «НГ-битв». Свое влияние на спрос оказала, разумеется, и информационная поддержка федерального канала «Россия 1», и обширнейшая промокампания.
В свою очередь, БУРАТИНО и ПРОСТОКВАШИНО продолжают бороться за второе место. В активе БУРАТИНО – популярный и знакомый бренд, богатый актерский состав, высокий уровень продакшна, информационная поддержка Национальной Медиа Группы и Первого канала, а также позитивный «сарафан», который фильму формируют критики и другие лидеры мнений.
На пользу ПРОСТОКВАШИНО работают беспрецедентный маркетинг ТНТ, уже приведший ранее к успеху и результатам выше ожиданий рынка недавних АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС и НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА; бренд, обладающий, пожалуй, даже большей востребованностью и особенно активизирующий аудиторию в регионах, а также наиболее очевидная семейная направленность, максимально подходящая для детской аудитории.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж, млн рублей
(по состоянию на 18:00
|
Количество проданных билетов
(по состоянию на 18:00
|
Примерная проекция
|ЧЕБУРАШКА 2
|354,852
|657 263
|-
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|289,749
|578 862
|313,144
|БУРАТИНО
|157,402
|283 079
|-
|ХОЛОП 2
|155,895
|387 698
|209,731
|ПРОСТОКВАШИНО
|154,555
|292 288
|-
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|118,820
|314 670
|170,225
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|114,296
|236 492
|127,933
|ЧЕБУРАШКА
|78,823
|248 356
|134,352
Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2
31.12.2025 Автор: Никита Никитин