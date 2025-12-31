Предпродажи праздников: последний взгляд на лидеров перед стартом

В данный момент рынок стоит на пороге, возможно, самой кассовой «Новогодней битвы» в современной истории. Осознавая важность момента, мы продолжаем отлеживать предварительные продажи билетов на проекты ЧЕБУРАШКА 2 (CP), ПРОСТОКВАШИНО (AK) и БУРАТИНО (NMG).

Новые данные в таблице – показатели картин по данным ЕАИС на 18:00 31 декабря. Важно отметить, что цифры предпродаж в данном случае охватывают период всех длинных выходных, то есть с 1 по 11 января. В связи с этим напомним, что сравнения предпродаж новинок с их предшественниками будут не до конца корректными уже по той причине, что у предыдущих новогодних премьер набиралось другое количество праздничных дней в «новогодней битве».

ЧЕБУРАШКА 2 по-прежнему выступает безоговорочным лидером. Первый фильм франшизы стал самым кассовым проектом в истории российского проката, и сиквел закономерным образом имеет высокие рейтинги ожидания, которые вылились в рекордные предпродажи в истории «НГ-битв». Свое влияние на спрос оказала, разумеется, и информационная поддержка федерального канала «Россия 1», и обширнейшая промокампания.

В свою очередь, БУРАТИНО и ПРОСТОКВАШИНО продолжают бороться за второе место. В активе БУРАТИНО – популярный и знакомый бренд, богатый актерский состав, высокий уровень продакшна, информационная поддержка Национальной Медиа Группы и Первого канала, а также позитивный «сарафан», который фильму формируют критики и другие лидеры мнений.

На пользу ПРОСТОКВАШИНО работают беспрецедентный маркетинг ТНТ, уже приведший ранее к успеху и результатам выше ожиданий рынка недавних АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС и НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА; бренд, обладающий, пожалуй, даже большей востребованностью и особенно активизирующий аудиторию в регионах, а также наиболее очевидная семейная направленность, максимально подходящая для детской аудитории.

(млн рублей) ЧЕБУРАШКА 2 354,852 657 263 - ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА 289,749 578 862 313,144 БУРАТИНО 157,402 283 079 - ХОЛОП 2 155,895 387 698 209,731 ПРОСТОКВАШИНО 154,555 292 288 - БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 118,820 314 670 170,225 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 114,296 236 492 127,933 ЧЕБУРАШКА 78,823 248 356 134,352

