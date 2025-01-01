Предварительная касса уикенда: «Елки 12» снова выигрывают уикенд

Мультфильм «Три богатыря и свет клином» забрал серебро чарта

По предварительным данным, лидером уикенда во второй раз подряд становится праздничный альманах ЕЛКИ 12 (NMG). Отечественный релиз пополнил свою копилку еще на 150 млн рублей (304 тысячи зрителей), доведя общую кассу до 320 млн рублей.



Единственной крупной новинкой недели стал российский мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). Новая часть популярной франшизы освоила около 133 млн рублей (324 тысячи зрителей) за четыре дня проката, что позволило ей занять вторую строчку чарта.



Лишь 120 специальных допремьерных показов хватило ЧЕБУРАШКЕ 2 (CP) чтобы попасть в десятку лучших релизов уикенда. Фильм Дмитрия Дьяченко заработал почти 12 млн рублей и взобрался на восьмую строчку официальной таблицы. Широкий прокат картины начнется 1 января 2026 года.



Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 12