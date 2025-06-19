ВТБ продал свою долю в онлайн-кинотеатре «Иви»

Об этом заявил на ПМЭФ-2025 глава банка Андрей Костин

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам на площадке ПМЭФ-2025, что госбанк вышел из капитала онлайн-кинотеатра «Иви». Об этом сообщает РБК.

По его словам, сделка была закрыта недавно. «Продали недавно, недели три назад. Там было около 15%, меньше блокирующего пакета», – отметил топ-менеджер, добавив, что актив был продан «с плюсом» для ВТБ.

Продажу пакета в «Иви» Костин объяснил сложностями в компании. «Там не очень было хорошо – продажа происходила от акционера к акционеру, они что-то не платили нам в последнее время, поэтому мы с удовольствием избавились от [актива]», – подчеркнул Костин.

«ВТБ Капитал» стал владельцем 8,8% головной компании российского ООО «Иви.ру» в июне 2021 года. Группа была в составе консорциума инвесторов, в него также входили Millhouse Романа Абрамовича, Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова.