Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября

Второй сезон «Истории его служанки», «Околоточный» с Александром Устюговым и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в октябре – второй сезон мелодрамы «История его служанки». В продолжении страстей станет еще больше: Николаю Шереметьеву снова нужно найти невесту, а Анне Авериной побороть свои чувства.

Кроме того, зрителей стриминга ждут детектив «Околоточный» с Александром Устюговым, военная драма «Балтийское море» с Павлом Трубинером и Екатериной Волковой, второй сезон турецкого сериала «Под землей», новинки аниме и многое другое.

Уже на сервисе:

БЕГУЩАЯ (боевик, реж. Кевин Макдональд)

Майя – успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Начинается гонка со временем, где каждая секунда на счету и каждый выбор имеет значение.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (комедийное фэнтези, реж. Антон Маслов)

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История Колобка: с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады.

«Дубровский. Русский Зорро» (приключенческий)

Бесстрашный мститель Владимир Дубровский возвращается в родные края под новым именем и встает на защиту жителей, страдающих от жестоких разбойников и помещиков.

«Монолог фармацевта», 3-й сезон (аниме)

17-летнюю Маомао, фармацевта, похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнает, что многих детей в государстве, в том числе, двух младенцев императора, поразил серьезный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.

«Переродившаяся великая святая скрывает, что она святая» (аниме)

Фиа всегда мечтала стать рыцарем. Родившись в рыцарской семье, считалась наименее одаренной из детей, но все равно цепляется за надежду и тренируется изо всех сил. В день испытания ей необходимо убить мелкого демона и доказать свою состоятельность, но неожиданно она сталкивается с драконом. Получив смертельное ранение, Фиа внезапно вспоминает свою прежнюю жизнь в ушедшую эпоху, когда она была могущественной святой, сражавшейся с королем демонов. Теперь, когда магия из ее прошлой жизни возродилась, девушка получает шанс стать могущественным рыцарем.

«Это море переполнится», 2-й сезон (драма)

Когда Волков поставил Адиля перед невозможным выбором, Кочари и Фуртуна оказались на грани новой войны. Теперь их противостояние намного масштабнее, чем раньше. Решение Адиля, уход Гезепа и трагедия Исо и Фадиме серьезно меняют баланс сил.

«Доктор, я боюсь...» (мелодрама)

Столичный гинеколог неожиданно переводится в областную больницу, где сталкивается с интригами, слухами и новыми вызовами.

«Мастер Витя и Мотор», 2-й сезон (анимация)

Юный гений и его робопес стоят на страже спокойствия городка изобретателей. Новый сезон приключений для любителей машинок.

«Супергерои.ру», 2-й сезон (анимационный)

Трое детей из обычной московской семьи: пятнадцатилетний фанат робототехники, двенадцатилетняя блоггерша и семилетняя девочка, помешанная на животных, внезапно узнают, что их отец вовсе не инженер, а самый настоящий секретный агент. Всей семьей они отправляются в смертельно опасное путешествие из Москвы в Сибирь на спрятанную в таежной глуши научную базу, где обнаружилась неизвестная науке энергия невероятной силы. Детям предстоит разгадать тайну необыкновенной энергии, связанной с историческими артефактами России, и защитить ее от посягательств могущественной корпорации, желающей использовать энергию в корыстных целях.

«Выживалити. Легенда Альфа» (реалити-шоу)

16 звезд российских реалити в борьбе за 10 миллионов рублей. Они были уверены, что поехали на очередное реалити, но попали в выживалити. 24/7 они будут проходить самые жесткие в истории российского телевидения физические испытания и хитрые психологические ловушки. Их ждет искушение деньгами и властью. На что они пойдут ради 10 миллионов рублей и останутся ли они людьми?

«Умнее всех», 7 сезон (ток-шоу)

Дети примут участие в интеллектуальной игре, где смогут продемонстрировать эрудицию и побороться за главный приз. Участников ждут три раунда и вопросы из разных областей знаний.

С 5 октября:

«Сайрен» (аниме)

Агэха Есина, ученик первого класса старшей школы, подрабатывает решением чужих проблем. Но на деле он лишь юноша без цели в жизни, ищущий повод ввязаться в драку. Однажды Агэха находит у телефонной будки подозрительную телефонную карту. Точно такая же была у его подруги детства и одноклассницы Сакурако Амамии. Вскоре Сакурако просит его о помощи и исчезает. Пытаясь выяснить, что это за карта, Агэха натыкается на городскую легенду: «Тайное общество Сайрен и его посланник, загадочный Немезис Кью, ведут людей в рай…» Поначалу он не воспринимает эти слухи всерьез, но из-за карты за ним начинают охотиться неизвестные. Загнанный в угол, Агэха берет трубку звонящего телефона – и тут же оказывается посреди незнакомой пустоши.

С 6 октября:

ШЕРИФ ПОНЕВОЛЕ (комедийный триллер, реж. Мэттью Суккар)

Внештатный помощник шерифа ищет пропавший труп, попадая в опасные переделки.

«История его служанки», 2-й сезон (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

После того, как Николай делает Анне предложение, его родственники выступают против брака и грозят лишить его титула и наследства. Понимая, какой ценой любимый может заплатить за их счастье, Анна принимает самое тяжелое решение в своей жизни. Она разрывает помолвку и заставляет Николая поверить, что больше его не любит. Теперь они вынуждены жить так, будто между ними никогда ничего не было. Тем временем в доме появляется Апполинария, которая предлагает Николаю выгодный брак. А Муратов оказывает Анне все больше внимания. Но можно ли действительно забыть человека, которого ты однажды по-настоящему полюбил?

С 7 октября:

«Под землей», 2-й сезон (драма)

Хайдар Али мечтал построить крепкую семью со своей возлюбленной Джейлан. А еще он хотел отомстить убийцам своей семьи. Находясь на распутье, молодой мужчина понял, что сначала он должен сделать предложение руки и сердца любимой женщине, отомстить врагам, а уже потом можно начать строить новую жизнь. Но все пошло не по плану: воплотив свою месть в реальность, Хайдар сам оказался в руках правосудия, и, желая защитить Джейлан и свою сестру Мелек, он заключил сделку с разведкой. Именно поэтому в тюрьме мужчина сблизился с Бозкуртом Ханоглу – дядей человека, которого он убил, и новым лидером их мафиозного семейного клана.

С 9 октября:

«Балтийское море» (военная драма, реж. Алексей Карелин)

Лето 1944 года. В Балтийском море советскими моряками потоплена немецкая подлодка. На ее борту находятся три новейшие немецкие торпеды. Фашисты понимают, что русские скоро досконально изучат эти торпеды, и для их уничтожения засылают в Ленинград своего агента. Сергею Сабурову и Елене Солей предстоит обезвредить немецких диверсантов и выявить «крота» в ближайшем окружении, а также сохранить свою любовь, которой угрожает внезапное возвращение жены Сабурова.

С 15 октября:

«Околоточный» (детектив, реж. Нурбек Эген)

Конец XIX века. Иван Хватов – бывший военный с суровым характером, знающий цену человеческой жизни. Он работает околоточным надзирателем и уже думает оставить службу, когда его маленький город потрясает зверское убийство целой семьи Охапкиных. Распутывая дело, он выходит на след местного аристократа Добужинского, известного своими карточными долгами. Однако его сестра, графиня Ольга, не верит в виновность брата и сама решает найти убийцу. Вначале Добружинскую заботит лишь честь семьи, но вскоре любопытство и внутренняя тяга к приключениям увлекают ее все дальше, приводя к неожиданному союзу с Хватовым. Вместе им предстоит не только докопаться до истины, но и столкнуться с тайнами, которые скрывают другие влиятельные горожане.

Также в октябре:

«Призрачный божественный сыщик» (анимационный)

Ли Сы притворяется легкомысленным аристократом, но на самом деле является принцем и ведет расследование. Он встречает Бай Чжэнь Чжу, лучшего коронера империи, и Мэн Жуя, детектива с выдающимися боевыми навыками и жаждой мести. Эти трое объединяются в элитную команду «Божественные сыщики». Действуя сообща, они сталкиваются с опасностями, раскрывают тайны и решают «Восемь великих таинственных дел».

Фото: кадр из сериала «История его служанки»