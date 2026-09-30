Дэвид Финчер не будет продлевать контракт с Netflix

Эксклюзивное сотрудничество постановщика с платформой длится с 2020 года

По информации Bloomberg, режиссер Дэвид Финчер принял решение не продлевать соглашение со стриминговым сервисом Netflix. Действующий контракт режиссера со стримингом истекает в следующем году.

Эксклюзивное сотрудничество постановщика с платформой длится с 2020 года. За это время Финчер успел снять для Netflix три полнометражных картины – байопик МАНК, триллер УБИЙЦА и спин-офф ленты Квентина Тарантино НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КЛИФФА БУТА. Помимо этого, он участвовал в создании драматического триллера «Охотник за разумом», анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», а также разрабатывал ремейк британской «Утопии», американскую версию «Игры в кальмара», приквел КИТАЙСКОГО КВАРТАЛА по сценарию Роберта Тауна и многое другое.

Напомним, что Финчер начал работать с Netflix еще в 2013 году, когда режиссер снял первые эпизоды и выступил исполнительным продюсером драмы «Карточный домик» с Кевином Спейси.

Фото: кадр со съемок фильма ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА