Форум объединенных культур: «ИИ в игровом кино»

В рамках деловой программы XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась сессия «ИИ в игровом кино». Модерировал ее генеральный директор AI Influence, вице-президент АКАР Алексей Парфун. В беседе приняли участие продюсер, управляющий партнер кинокомпании VERSUS PICTURES и ID production Екатерина Кононенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер Антон Маслов, председатель совета директоров «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького Юлиана Слащева и продюсер, сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян.

Константин Эрнст выразил настороженное отношение к теме нейросетей. С одной стороны, ИИ неминуемо продолжит глубже проникать в различные сферы человеческой деятельности. В то же время Эрнст отметил, что рано или поздно всем изучающим ИИ придется подумать над тем, как начать его ограничивать. Пока же большинство совершенно не представляет, какие опасности несет этот инструмент. «От ИИ мы не уйдем. Правда, понимающие люди считают, что он нас и погубит. Я, честно говоря, такого же мнения придерживался и 15 лет назад», – признался Константин Эрнст. Вместе с тем генеральный директор Первого канала не стал отрицать, что организация работы команды канала сегодня во многом построена на ИИ. Больше того, в следующем году в эфир выйдет новое шоу, у которого будет два ведущих. Зрителям в студии предстоит угадывать, кто из них ИИ-агент, а кто живой человек. Появление хорошего генеративного полнометражного фильма можно ждать на горизонте года-двух лет, считает Константин Эрнст.

Гавриил Гордеев рассказал, что в Okko нейросети давно используются довольно широко и на всех этапах работы над проектами, от девелопмента до производства и маркетинга. Например, ИИ позволяет легче просчитывать и оценивать технические параметры съемок, что упрощает работу исполнительных продюсеров: сколько задействовано локаций, сколько персонажей и прочее, что помогает подтвердить расходы или, наоборот, сделать предварительные расчеты. Также ИИ помогает оценивать риски юристам еще на стадии сценария, проверяя соответствие последнего возрастным ограничениям. Отдельно Гордеев выделил проблему при применении ИИ, которую условно назвал «нейро-цыгане»: «Примерно год мы мучились и натыкались на огромное количество маленьких продакшенов, которые говорили, что легко нам помогут и все сгенерируют, так как у них подписки на все нужные нейросети. Но ничего не получалось, потому что эти люди изначально не из киноиндустрии».

Юлиана Слащева в своем выступлении рассказала, что в следующем году будет запущена платформа, где можно будет получить легальный доступ к персонажам, локациям, голосам и музыке «Союзмультфильма», чтобы все желающие могли делать мультфильмы на основе IP легендарной студии.

Екатерина Кононенко рассказала о том, как с ИИ работают независимые продюсеры и продакшены. Поначалу нейросети использовались для производства короткого контента, рекламы и роликов, где заменялись отдельные кадры. Перевод нового инструмента в производство серьезного продукта принесло новые сложности, что потребовало отдельных технически сложных решений. В итоге было создано специальное приложение, объединяющее творческую команду производимого ИИ-фильма с генеративщиками, чтобы они совместно работали над проектом через комфортный интерфейс. В планах сделать данное приложение общедоступным.

Антон Маслов положительно оценивает влияние ИИ на индустрию. Применение нейросетей помогает увеличивать выработку, и при этом позволяет сохранять стоимость проектов на адекватном уровне. По мнению Маслова, благодаря ИИ российские фильмы и сериалы смогут подняться на уровень мирового кино, тем более у нас много хороших режиссеров и операторов. При этом Маслов отметил, что будут оставаться люди, которые не захотят тесно работать с ИИ, и это позволит ограничивать его влияние.

Алексей Гореславский поделился результатами опроса 100 компаний, с которыми работает ИРИ. 78% опрошенных компании применяют ИИ регулярно, в каждом или почти каждом проекте. 89% из них стали чаще использовать за последний год. Чаще всего нейросети используются для генерация изображений (100%). Для создания текстов ИИ используют 67%. Для генерации видео и звука – около 50%. Согласно опросу, большинство расценивает ИИ как часть производства, а не дополнительный инструмент, то есть ИИ уже стал данностью. 68% опрошенных прогнозируют, что ИИ в ближайшие два года продолжат использовать для автоматизации рутинных задач; для генерации текста при продакшене – 56%, для решения остальных творческих процессов - 50%. «Суммарное общее мнение индустрии в том, что в течение трех лет ИИ растворится в производственном процессе, перестав восприниматься как отдельная технология», – заключил Гореславский.

Гевонд Андреасян согласился с тем, что через два года ИИ окончательно станет естественной частью производственного процесса. «Мы сделали три фильма по ПРОСТОКВАШИНО. Мы сделали три фильма по ДОМОВЕНКУ КУЗЕ. От первого фильма до третьего у нас ни на один рубль не вырос бюджет. А так не бывает, потому что артисты, команда – все поднимают ставки. Но с помощью ИИ на каждом фильме мы смогли сэкономить время на подготовке и таким образом остаться в пределах прежних бюджетов. Благодаря этому у нас не стоит задачи, чтобы каждый фильм собирал на 500 миллионов больше, мы спокойно живем», – рассказал Андреасян.

25.09.2026 Автор: Никита Никитин