«НРА: Новый сезон»: телеканалы ставят на франшизы, большие шоу и контент для нескольких экранов

На конференции «НРА: Новый сезон» крупнейшие российские медиахолдинги представили планы на сезон 2026/27. В презентациях НМГ, «Первого канала», ВГТРК и «Газпром-Медиа Холдинга» заметно общее направление: телеканалы не отказываются от проверенных франшиз, но стараются обновлять их, расширять вселенные и добавлять проекты, рассчитанные на новые интересы аудитории. Одновременно меняется сама модель производства: контент все чаще изначально проектируется сразу для телевидения, онлайн-платформ и коротких цифровых форматов.

Узнаваемые франшизы остаются основой эфира

Крупнейшие каналы в новом сезоне явно не собираются отказываться от проектов, которые уже доказали свою способность собирать аудиторию. На «Первом канале» возвращаются «Голос. Дети», «Мажор», «Что? Где? Когда?» и «КВН», а в январе стартует новая версия «Фабрика звезд». Ее создатели намерены столкнуть два поколения музыкальной индустрии: Игорь Матвиенко и Баста наберут собственные команды по 12 участников, а еженедельные концерты станут соревнованием двух подходов к современной эстраде.

На НТВ ставка на франшизы еще заметнее. Главным сериалом 2026 года для канала стал «Первый отдел»: его пятый сезон получил долю 24,5% в аудитории 18+, а максимальная доля достигала 33%. В следующем году канал продолжит развивать эту линейку, а вместе с ней вернутся «Шеф», «Акушер», «Скорая помощь», «Невский» и «Тверская». Последние два проекта НТВ впервые программирует последовательно, объединяя две знакомые зрителю франшизы.

На СТС «Национальная Медиа Группа» также делает ставку на сочетание новых проектов с уже известными брендами – «Супернидзя», «Форт. Возвращение легенды», «Прятки», «Уральские пельмени». Пятый канал продолжает расширять линейку детективных франшиз, а «Домашний» – собственное серийное производство для женской аудитории.

Отдельная форма работы с популярными брендами – их возвращение спустя годы. НТВ в новом сезоне вернул в эфир «Криминальную Россию», сохранив узнаваемую музыку и архивную основу проекта. На «Первом канале» аналогичный принцип работает с «Фабрикой звезд», которую возвращают спустя два десятилетия уже в формате 2.0.

Сериалы становятся главным полем конкуренции

Если развлекательные шоу во многом строятся на знакомых форматах, то сериальный рынок одновременно пополняется новыми историями. НТВ делает ставку на сочетание проверенных франшиз с оригинальными проектами. Среди премьер – «Айда», действие которой разворачивается в Казани 1970-х, «Огонь» с Никитой Памфиловым о пожарных, «Югославия», а также «Желтуга» об истории территории, которую называли русской Калифорнией.

У «Первого канала» среди наиболее заметных новых сериалов – «Чудо» с Идой Галич, обращающееся к теме современной магии и популярности инфоцыганства. Историческая линия представлена проектами РОМАНОВЫ. ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (в прокате с 24 сентября) и «Новороссия. Потемкин», а в планах также новая экранизация о братьев Стругацких (в прокате с 28 января 2027).

ВГТРК в свою очередь делает сериальное производство частью более широкой стратегии. Заместитель генерального директора холдинга Александр Нечаев говорил о новых экранизациях классики, включая «Войну и мир», а также о проектах «Капитан» и «Держаться за землю». Отдельная ставка – дальнейшее расширение «Склифосовского»: в ВГТРК рассчитывают заметно увеличить объем франшизы в следующем году.

По словам Нечаева, сериалы федеральных каналов должны не только развлекать, но и работать с эмоциональными запросами аудитории – прежде всего темами любви и справедливости. Экранизации классических произведений при этом позволяют совмещать эмоциональное вовлечение с новым знакомством зрителя с литературой.

Шоу становятся событиями, а каналы – портфелями разных аудиторий

Большое развлекательное телевидение также продолжает развиваться через крупные форматы. ВГТРК делает ставку на возвращаемые шоу, среди которых «Ну-ка, все вместе!», а «Первый канал» – на «Фабрику звезд», «Голос. Дети» и другие проекты с сильным музыкальным и событийным компонентом.

У «Газпром-Медиа Холдинга» модель еще более сегментирована. ТНТ концентрируется на комедиях и больших развлекательных шоу: по данным, представленным на конференции, девять из десяти самых рейтинговых комедийных сериалов года вышли на канале. В числе основных брендов – «Экстрасенсы», «Титаны», «Выживальщики», «Искатели сокровищ» и «Мастера игры».

Параллельно развиваются отдельные тематические территории. ТВ-3 продолжает работу с жанровым контентом, МАТЧ ТВ получил крупнейший спортивный инфоповод года благодаря чемпионату мира по футболу, а «Пятница!» строит сетку вокруг отдельных тематических направлений – еды, путешествий, отношений, выживания и лайфстайла. Линейка «Выживалити», по данным канала, летом вывела «Пятницу!» на первое место в Москве в прайме будних дней с долей 8,5%.

МАТЧ ТВ в этом году получил особенно показательный результат: чемпионат мира по футболу собрал 38,5 млн зрителей в прямом эфире, а финал «Испания – Аргентина» – более 14 млн. Доля трансляции в целевой аудитории мужчин 14–59 лет составила 48,7%.

Контент теперь проектируют сразу для нескольких экранов

Один из главных общерыночных тезисов конференции сформулировал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. По его словам, при создании проекта уже на этапе производства необходимо понимать, как он будет работать в телеэфире, на RUTUBE и в коротких вертикальных форматах.

При этом речь не идет о простой нарезке телевизионного выпуска. Короткий ролик может стать точкой входа в длинный контент, а один проект – одновременно существовать в линейном эфире, по подписке, в рекламной модели и на партнерских площадках. В качестве примеров Жаров привел «Выжить в...» и «Титанов», которые распространяются сразу по нескольким каналам.

Эта модель меняет и роль самого телеканала. По сути, он перестает быть только способом показать программу в определенное время и становится частью системы дистрибуции, где один и тот же контент получает несколько форматов и точек контакта с аудиторией.

Для крупнейших холдингов при этом сохраняется общая ставка на профессионально произведенный контент и узнаваемые бренды. Разница в том, что теперь вокруг одного сериала, шоу или спортивного события выстраивается гораздо более широкая медиасреда – от большого экрана до короткого вертикального видео.

22.09.2026 Автор: Дмитрий Некрасов