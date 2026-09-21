ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов

Принять участие можно до 20 ноября

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») в пятый раз проведет конкурс, направленный на поддержку начинающих режиссеров и сценаристов.

Подать заявку можно до 18:00 (мск) 20 ноября. К участию приглашаются студенты и выпускники творческих специальностей, работающие над первой или второй режиссерской или сценарной работой, не считая учебных фильмов.

В конкурсе рассматриваются пилотные эпизоды сериалов продолжительностью от 7 до 25 минут и короткометражные фильмы от 3 до 25 минут. Обязательное условие – наличие наставника, который подготовит рецензию на проект.

Создать контент необходимо до 16 июля 2027 года, после чего проект должен быть выдвинут для участия в кинофестивалях.

Подробные условия конкурса доступны на официальном сайте ИРИ.