Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов

В список фильмов вошли «Иваново детство», «Я шагаю по Москве» и «Курьер»

Руководитель Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Максим Костенко рассказал РИА Новости, что для учеников 10 и 11 классов был разработан новый учебный курс об отечественном кино, который уже с этого года начали преподавать в ряде школ.

Он подчеркнул, что курс рассчитан на 34 часа и направлен на «формирование у школьников российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей».

В числе картин, которые вошли в список – ИВАНОВО ДЕТСТВО Андрея Тарковского, КУРЬЕР Карена Шахназарова, Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ Георгия Данелии, БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ Григория Чухрая, ПОДРАНКИ Николая Губенко, ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА Станислава Ростоцкого и другие.

По словам Костенко, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть события XX века через художественные образы.

Фото: кадр из фильма КУРЬЕР