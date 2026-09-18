top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов

Минпросвещения разработало курс о российском кино для старших классов

Автор: БК

18 сентября 2026

В список фильмов вошли «Иваново детство», «Я шагаю по Москве» и «Курьер»

Руководитель Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Максим Костенко рассказал РИА Новости, что для учеников 10 и 11 классов был разработан новый учебный курс об отечественном кино, который уже с этого года начали преподавать в ряде школ.

Он подчеркнул, что курс рассчитан на 34 часа и направлен на «формирование у школьников российской гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей».

В числе картин, которые вошли в список – ИВАНОВО ДЕТСТВО Андрея Тарковского, КУРЬЕР Карена Шахназарова, Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ Георгия Данелии, БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ Григория Чухрая, ПОДРАНКИ Николая Губенко, ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА Станислава Ростоцкого и другие.

По словам Костенко, курс знакомит старшеклассников с отечественным кинематографом как важным источником осмысления истории страны и позволяет увидеть события XX века через художественные образы.

Фото: кадр из фильма КУРЬЕР

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Киностудия North Studio представила тизер супергеройской драмы «Академия героев» с Евгением Ткачуком
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым кассовым фильмом в истории студии Universal
Подробнее
Никита Михалков готовит новый фильм
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 сентября 2026 года
Подробнее
«Последний богатырь. Колобок» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Хитрый койот»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют пятую неделю подряд
Подробнее
Джастин Трюдо запускает собственную производственную компанию
Подробнее
Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Хитрый койот» стал лучшей новинкой
Подробнее
Касса России: «Хитрый койот» оказался вторым
Подробнее
В Москве пройдет первый Российский международный кинорынок
Подробнее
Официальная касса России: Паук, Койот и Колобок
Подробнее
Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек
Подробнее
ФПРК поддержит 15 игровых и 30 документальных короткометражек в 2027 году
Подробнее
Американская касса: старт осеннего сезона оказался слабее прошлогоднего
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Как Иван в сказку попал» опережает «Горыныча»
Подробнее
«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории США
Подробнее
В России утвердили Стратегию развития креативной экономики до 2036 года
Подробнее