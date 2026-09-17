«Союзмультфильм» представил стратегию развития и новые проекты на партнерском саммите

Триквел «Простоквашино», полнометражные «Ну, погоди!» и «Винни Пух», «Чайка» в стиле аниме

17 сентября в Московском планетарии состоялся партнерский саммит студии «Союзмультфильм». Вечер открыла председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. Она подвела текущие итоги празднования 90-летия «Союзмультфильма» и рассказала о предстоящих юбилейных мероприятиях. В ноябре в Новой Третьяковке откроется большая выставка студии, а в новогодние каникулы пройдет 12-дневное музыкальное шоу «Тайны вселенной Союзмультфильма».

Одной из центральных тем выступления Слащевой стала стратегия развития студии на ближайшие три года. В ее основе лежит концепция «Бренд 360» – выстраивание экосистемы вокруг анимационных историй и характеров. Предполагается, что герои «Союзмультфильма» будут сопровождать ребенка не только во время просмотра контента, но и в различных форматах досуга и обучения. Основой экосистемы станут истории, миры и характеры персонажей, а ключевым двигателем – интеллектуальная собственность студии.

Согласно исследованию Mediascope, к июню 2026 года проекты с персонажами «Союзмультфильма» на всех платформах достигли 100-процентного охвата населения России. За год контент студии собрал 2 млрд просмотров на AVOD-площадках. За 90 лет «Союзмультфильм» произвел около 400 часов анимации, почти 180 часов из которых были созданы за последние девять лет. Тематические каналы студии за год суммарно набрали около 2 млрд просмотров на YouTube. Одним из элементов этой экосистемы остается собственная телевизионная инфраструктура. Сейчас в нее входят два канала – «Мультиландия» и «Умка». «Мультиландия» входит в тройку крупнейших детских тематических каналов России: дневная аудитория составляет около 1,5 млн человек, недельная – 15 млн, а годовой накопленный охват – около 50 млн зрителей. «Умка», запущенный в 2025 году совместно с «Мультиландией», стал первым международным телеканалом «Союзмультфильма». Первой страной вещания стала Беларусь. За девять месяцев аудитория канала выросла почти в 2,5 раза, а объем просмотра достиг 519 тыс. часов в месяц.

Еще одним направлением станет развитие сети парков, которые студия рассматривает как точку прямого взаимодействия с семейной аудиторией. Сейчас работают два крытых парка – в Москве на ВДНХ и в Казани на «Ак Барс Арене». В Москве «Союзмультфильм» намерен открыть флагманский семейный развлекательный центр. Компания обсуждает варианты площадки и ищет партнера, а до конца года рассчитывает определиться с локацией. Комплекс объединит механические аттракционы и цифровые решения, основанные на легендарных и современных франшизах студии. Помимо развлекательной зоны, здесь появятся кафе, зал для премьерных и регулярных показов проектов «Союзмультфильма» и магазин. В дальнейшем концепцию планируется масштабировать в регионах.

Говоря о развитии брендов, Слащева отдельно отметила персонажей, которые сохраняют наибольшую популярность среди детей. Главными брендами «Союзмультфильма» остаются «Простоквашино», «Ну, погоди!» и «Чебурашка». «За 90 лет мы поняли, с такими героями, с таким легендарным наследием можно улететь очень далеко и очень высоко. И сегодня мы смотрим на советские мультфильмы как на абсолютно живую вселенную, в которой встречается несколько поколений. У нас нет старых персонажей», – подчеркнула Слащева.

О текущем состоянии и дальнейшем развитии контентной линейки рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская. 2 сентября состоялась премьера анимационного сериала «Крошки», приуроченная к 90-летию «Союзмультфильма». Все 26 серий одновременно стали доступны на онлайн-кинотеатрах и других цифровых платформах, телеканале «Карусель» и в социальных сетях студии. Пилотная серия собрала более 60 млн просмотров на YouTube, а ролики с персонажами вошли в тренды TikTok. В преддверии премьеры студия также провела промокампанию с участием более 100 семейных блогеров из разных регионов России.

Вместе с компанией Dikidigital «Союзмультфильм» продолжает работу над анимационным сериалом «Тин», который выйдет на «Кинопоиске». В центре сюжета – девушка, пытающаяся сохранить индивидуальность в мире навязанных идеалов. История затрагивает постоянную оценку со стороны окружающих и цифровой среды, включая зависимость от лайков, числа подписчиков и алгоритмов. По словам Осетинской, сериал затронет темы самоидентичности, давления со стороны общества и стремления к социальному одобрению.

Полнометражный мультфильм ЧАЙКА станет современной адаптацией пьесы Антона Чехова с элементами эстетики аниме. Основные герои оригинального произведения сохранятся, однако действие перенесено в современную Москву. Сейчас команда работает над визуальным языком картины, более подробные материалы планируется представить в феврале.

В разработке находится и авторский полнометражный фильм БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА Сергея Меринова. Пластилиновая анимация выйдет на экраны в 2027 году. Действие происходит в XXXI веке: два космонавта отправляются исследовать планеты, созданные учеными для людей будущего, но обнаруживают живые и непредсказуемые миры. Каждая планета становится отдельным испытанием и фактически самостоятельным персонажем истории.

Параллельно студия продолжает работу над франшизой ТАЙНЫ ЧАРОВОДЬЯ по серии книг Юлии Ивановой. На саммите были представлены первые визуальные материалы. На завершающей стадии производства находится мультфильм МАЛУША И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЦАРЕВИЧ, созданный по мотивам книги Олега Роя. «Союзмультфильм» рассматривает историю как основу для самостоятельной вселенной. Выпуск состоится совместно с дистрибьютором «Атмосфера Кино».

От анимационного направления участники саммита перешли к игровым полнометражным проектам. О них рассказала генеральный продюсер игрового направления «Союзмультфильма» Нелли Яралова. В первую очередь она напомнила о фильме ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО, который выйдет в прокат 17 декабря, и анонсировала триквел КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО. По сюжету дядя Федор отправится на поиски Кати, а в деревню приедет брат Печкина, который под предлогом строительства завода начнет собирать подписи местных жителей. Однако на деле его планы создадут угрозу для Простоквашино.

Еще одна семейная лента – ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, создаваемая совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян и телеканалом ТНТ. Съемки уже стартовали, выход картины запланирован на осень-зиму 2027 года. По сюжету Вовка уверен, что идеальная жизнь – это трон, гора пирожков и бесконечная лента видео. Однако бабушкина книга переносит его в Тридесятое царство, где привычные представления героя быстро рушатся. Чтобы вернуться домой, Вовке впервые придется не только просить о помощи, но и помогать другим.

Продолжится и история ЧЕБУРАШКИ. Триквел выйдет в прокат 1 января 2027 года, режиссером вновь выступил Дмитрий Дьяченко. Как и предыдущие части, фильм создается совместно с телеканалом «Россия», Yellow Black & White и онлайн-кинотеатром Start при поддержке Фонда кино.

Среди картин, реализуемых вместе с другими компаниями, – новогодний полнометражный фильм УМКА и ЖИЛ-БЫЛ ПЕС. Последний расскажет о бывшем боксере в исполнении Павла Прилучного, который начинает видеть Волка из знакомого мультфильма. Тот становится его внутренним голосом и подталкивает героя к авантюрам.

Следом в планах студии – семейная лента ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА, посвященная судьбе знаменитого кота до его знакомства с дядей Федором. Сценарий картины написал Олег Маловичко, режиссером выступает Антон Федотов. Кроме того, «Союзмультфильм» готовит игровые полнометражные фильмы по культовым франшизам НУ, ПОГОДИ!, ВИННИ-ПУХ и ШАЙБУ! ШАЙБУ!. Их планируется запустить в производство в следующем году.

Фото: кадр из фильма ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО