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Монтаж «Сердца зверя» стал причиной разногласий между Брэдом Питтом и Дэвидом Эйером

Автор: БК

18 сентября 2026

Фильм выходит в мировой прокат 24 сентября

На следующей неделе в мировой прокат выходит остросюжетный экшн СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ, и, как выяснилось, у режиссера Дэвида Эйера и исполнителя главной роли Брэда Питта возникли разногласия относительно финального монтажа картины.

По информации журналиста Puck Мэтта Беллони, каждый из кинематографистов подготовил собственную версию фильма. Более зрительская версия Эйера лучше показала себя на тестовых показах, тогда как продюсеры Дэмьен Шазелл и Оливия Хэмилтон поддержали «эзотерический» вариант Питта. Paramount была вынуждена продлить сроки постпродакшна и подтолкнуть обе стороны к урегулированию конфликта. В итоге готовый фильм представляет собой версию режиссера, однако на его окончательный облик заметно повлияли предложения исполнителя главной роли.

Напомним, что Питт уже неоднократно вмешивался в монтаж картин, в которых также выступал продюсером. Так, в МИРОВОЙ ВОЙНЕ Z весь третий акт был полностью переснят, что в итоге привело к разладу рабочих отношений с режиссером Марком Форстером. В свою очередь, после выхода фантастики К ЗВЕЗДАМ Джеймс Грей публично заявлял, что был лишен права распоряжаться фильмом, а выпущенная версия не соответствует его видению.

В центре повествования СЕРДЦА ЗВЕРЯ – ветеран спецназа, страдающий ПТСР, который после авиакатастрофы пытается выжить вместе со служебной овчаркой в дикой природе Аляски.

Фото: кадр из фильма СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ

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