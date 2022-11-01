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Plan B ведет переговоры о сделке с французской медиагруппой Mediawan

Автор: Никита Никитин

1 ноября 2022

Компания Брэда Питта рассматривает несколько предложений о продаже акций

Продюсерская компания Plan B Entertainment, соучредителем которой является Брэд Питт, ведет переговоры о продаже значительного пакета акций французской медиагруппе Mediawan, сообщает Deadline.

Согласно отчету Bloomberg, Plan B получил ряд предложений от нескольких потенциальных инвесторов. Но лидером среди них является именно Mediawan, поддержанная инвестиционным фондом KKR & Co. Ожидается, что окончательное решение по Plan B Entertainment будет принято в ближайшие пару недель.

Компания Mediawan базируется в Париже и в данный момент активно расширяется. За последнее время медиагруппа совершила несколько крупных приобретений европейских компаний.

Компания Plan B была основана кинозвездами Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон вместе с их партнером Брэдом Греем в 2001 году. В 2005 году, после развода звездной пары, компанией продолжил руководить Брэд Питт. В последующие годы компания стала одной из самых продуктивных продакшнов в Голливуде, выпустив успешные картины ОТСТУПНИКИ, ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ, МИРОВАЯ ВОЙНА Z, 12 ЛЕТ РАБСТВА и многие другие. В числе последних проектов компании – байопик о Мэрилин Монро BLONDE с Аной де Армас и римейк комедии ОТЕЦ НЕВЕСТЫ для стриминга HBO Max. У Plan B уже есть ряд долгосрочных партнеров. У компании есть сделка в формате first-look deal в отношении телепроектов с Amazon Studios, а также соглашение с MGM Studios о выпуске кинотеатральных релизов.

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