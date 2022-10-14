Plan B Брэда Питта ищет инвестора

В поиске партнеров принимает участие банк Moelis & Co

Продакшн-компания Plan B Entertainment, которой руководят Брэд Питт и Деде Гарднер, ищут покупателя или потенциальных инвесторов, сообщает Variety. Руководители компании обратились к специалистам инвестиционного банка Moelis & Co, чтобы они поспособствовали в поиске потенциальных партнеров. Представители Moelis & Co. и Plan B пока не дают комментариев прессе.

У Plan B уже есть ряд долгосрочных партнеров. У компании есть сделка в формате first-look deal в отношении телепроектов с Amazon Studios, а также соглашение с MGM Studios о выпуске их кинотеатральных релизов.

Компания Plan B была основана Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон в 2001 году. В 2005 году, после развода звездной пары, компанией продолжил руководить Брэд Питт. В последующие годы компания стала одной из самых продуктивных продакшенов в Голливуде, выпустив успешные картины ОТСТУПНИКИ, ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ, МИРОВАЯ ВОЙНА Z, 12 ЛЕТ РАБСТВА и другие. В числе последних проектов компании – байопик о Мэрилин Монро BLONDE с Аной Де Армас и римейк комедии ОТЕЦ НЕВЕСТЫ для стриминга HBO Max, в котором заглавную роль вместо Стива Мартина исполнил Энди Гарсия.

Компании, в активе которых много высококачественного контента, вызывают пристальное внимание на рынке. Вероятно, стоимость, в которую могут быть оценены активы Plan B Entertainment, не уступит цене за компанию Риз Уизерпун Hello Sunshine. Candle Media Тома Стэггса и Кевина Майера в прошлом году приобрела продюсерскую компанию кинозвезды за $900 млн.

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