Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента

В сериальных категориях лауреатами стали «Константинополь» и «Между нами химия»

28 мая в Москве состоялась церемония вручения V Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов в Рунете.

Обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стала историческая драма «Константинополь», а в номинации «Игровой сериал до 30 минут» – драмеди «Между нами химия».

Полный список лауреатов

• Игровой сериал более 30 минут – «Константинополь»

• Игровой сериал до 30 минут – «Между нами химия»

• Анимационный контент – ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

• Документальный проект – «Победа»

• Видеоролик до 3 минут – «Мой папа герой»

• Проект в вертикальном формате – «Девичий дневник»

• Non-scripted-проект – «Монастыринг. Православное реалити»

• Подкаст – «Сила слова»

• Вирусный контент – Ансамбль «Толока» поет в русских деревнях; Sasha Komovich – «Снегурочка»

• Музыкальный трек – «Бонд с кнопкой» – «Кухни»

• Канал в мессенджере – «Цифровая история – Егор Яковлев»

• Промокампания – «Тур нижегородских закатов 2025»

• Спецпроект в интернет-СМИ – «Попавшие в сети»

• Блог – Мария Чадина

• Социальная интернет-акция – #пирог на четвертое

• Спецноминация «Мир должен знать» – Александр Овечкин

• Спецноминация «Проект года Защитника Отечества» – документальный проект «Тактическая медицина»

• Спецноминация «Сила в правде» – проект «Российская цифровая дипломатия»

• Спецноминация «Конструируя новую реальность» – видеоподкаст «Война на восток»

• Спецноминация «Искусство просвещать» – веб-сериал «Первые. Разговоры о важном»

• Спецноминация «Герой нашего времени» – «Ландыши. Такая нежная любовь»

• Спецноминация «Быть человеком» – Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян

Фото: кадр из сериала «Константинополь»