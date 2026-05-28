Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

28 мая 2026

В сериальных категориях лауреатами стали «Константинополь» и «Между нами химия»

28 мая в Москве состоялась церемония вручения V Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов в Рунете.

Обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стала историческая драма «Константинополь», а в номинации «Игровой сериал до 30 минут» – драмеди «Между нами химия».

Полный список лауреатов
• Игровой сериал более 30 минут – «Константинополь»
• Игровой сериал до 30 минут – «Между нами химия»
• Анимационный контент – ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
• Документальный проект – «Победа»
• Видеоролик до 3 минут – «Мой папа герой»
• Проект в вертикальном формате – «Девичий дневник»
• Non-scripted-проект – «Монастыринг. Православное реалити»
• Подкаст – «Сила слова»
• Вирусный контент – Ансамбль «Толока» поет в русских деревнях; Sasha Komovich – «Снегурочка»
• Музыкальный трек – «Бонд с кнопкой» – «Кухни»
• Канал в мессенджере – «Цифровая история – Егор Яковлев»
• Промокампания – «Тур нижегородских закатов 2025»
• Спецпроект в интернет-СМИ – «Попавшие в сети»
• Блог – Мария Чадина
• Социальная интернет-акция – #пирог на четвертое
• Спецноминация «Мир должен знать» – Александр Овечкин
• Спецноминация «Проект года Защитника Отечества» – документальный проект «Тактическая медицина»
• Спецноминация «Сила в правде» – проект «Российская цифровая дипломатия»
• Спецноминация «Конструируя новую реальность» – видеоподкаст «Война на восток»
• Спецноминация «Искусство просвещать» – веб-сериал «Первые. Разговоры о важном»
• Спецноминация «Герой нашего времени» – «Ландыши. Такая нежная любовь»
• Спецноминация «Быть человеком» – Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян

Фото: кадр из сериала «Константинополь»

