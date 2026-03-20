ИРИ подвел итоги конкурса на создание детского контента
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») назвал победителей первого конкурса на создание детского контента.
Поддержку получат 35 проектов (11 игровых сериалов, 18 анимационных сериалов, а также 6 мобильных игр). На их создание будет направлено 5,1 млрд рублей. Целевая аудитория – дети до 14 лет.
В числе игровых проектов-победителей оказались:
• «Алый» – сериал о девочке-подростке, потерявшей маму – офицера полиции, которая становится хозяйкой списанной из-за ранений овчарки по кличке Алый, взрослеет и учится выстраивать отношения с отцом и мачехой;
• «Первый закон Шурупчика» – приключенческий фантастический сериал по одноименной повести Алисы Стрельцовой о подростке, который находит волшебный компас и совершает с его помощью добрые поступки;
• «Патруль снов» – фантастический сериал по сценарию фантаста Сергея Лукьяненко о подростках, обладающих способностью «проснуться во сне» и находиться в особом мире, где отражены все страхи и комплексы людей;
• «М.О.Д.О.» – подростковый приключенческий детектив, действие которого происходит в 2000-е годы. Воспитанники музыкального интерната собирают подпольный отряд и расследуют пропажу выпускника;
• «Волк ловит яйца» – приключенческий сериал, события которого разворачиваются в секретной школе в 1980-х годах, куда попадают самые талантливые дети со сверхспособностями со всего СССР;
• «Одуванчик» – драма о взрослении и сложности человеческих взаимоотношений. Главный герой – воплощение чистоты и наивности, чья необычайная способность заставляет окружающих обнажать свои истинные чувства и намерения;
• «Добродух и тайна Луки» – семейная комедия о 13-летнем Луке, в которого вселяется добрый дух-защитник;
• «Большая семейка» – экранизация первой части серии книг «Моя большая семья» популярного детского писателя и главы многодетного семейства Дмитрия Емца;
• «Проклятие Менделеева» – молодежная комедия, в которой в результате неудачного лабораторного эксперимента школьный хулиган и строгий учитель химии меняются телами;
• «Детективы из крапивы» – детективный сериал для семейного просмотра о мальчике Ване Холмском, который вместе со своим другом раскрывает запутанные дела в деревне Крапива;
• «Меняй места!» – дети из разных регионов во время путешествия в Крым находят волшебный артефакт, который позволяет им путешествовать по разным городам и изучать их достопримечательности.
Полный список победителей доступен на сайте ИРИ. Следующий конкурс на создание детского контента планируется запустить осенью 2026 года.