top banner

ИРИ подвел итоги конкурса на создание детского контента

Автор: БК

20 марта 2026

Поддержку получат 35 проектов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») назвал победителей первого конкурса на создание детского контента.

Поддержку получат 35 проектов (11 игровых сериалов, 18 анимационных сериалов, а также 6 мобильных игр). На их создание будет направлено 5,1 млрд рублей. Целевая аудитория – дети до 14 лет.

В числе игровых проектов-победителей оказались: 

«Алый» – сериал о девочке-подростке, потерявшей маму – офицера полиции, которая становится хозяйкой списанной из-за ранений овчарки по кличке Алый, взрослеет и учится выстраивать отношения с отцом и мачехой;
«Первый закон Шурупчика» – приключенческий фантастический сериал по одноименной повести Алисы Стрельцовой о подростке, который находит волшебный компас и совершает с его помощью добрые поступки; 
«Патруль снов» – фантастический сериал по сценарию фантаста Сергея Лукьяненко о подростках, обладающих способностью «проснуться во сне» и находиться в особом мире, где отражены все страхи и комплексы людей;
«М.О.Д.О.» – подростковый приключенческий детектив, действие которого происходит в 2000-е годы. Воспитанники музыкального интерната собирают подпольный отряд и расследуют пропажу выпускника;
«Волк ловит яйца» – приключенческий сериал, события которого разворачиваются в секретной школе в 1980-х годах, куда попадают самые талантливые дети со сверхспособностями со всего СССР;
«Одуванчик» – драма о взрослении и сложности человеческих взаимоотношений. Главный герой – воплощение чистоты и наивности, чья необычайная способность заставляет окружающих обнажать свои истинные чувства и намерения;
«Добродух и тайна Луки» – семейная комедия о 13-летнем Луке, в которого вселяется добрый дух-защитник;
«Большая семейка» – экранизация первой части серии книг «Моя большая семья» популярного детского писателя и главы многодетного семейства Дмитрия Емца;
«Проклятие Менделеева» – молодежная комедия, в которой в результате неудачного лабораторного эксперимента школьный хулиган и строгий учитель химии меняются телами;
«Детективы из крапивы» – детективный сериал для семейного просмотра о мальчике Ване Холмском, который вместе со своим другом раскрывает запутанные дела в деревне Крапива;
«Меняй места!» – дети из разных регионов во время путешествия в Крым находят волшебный артефакт, который позволяет им путешествовать по разным городам и изучать их достопримечательности.

Полный список победителей доступен на сайте ИРИ. Следующий конкурс на создание детского контента планируется запустить осенью 2026 года.

Новости Рецензии Кино TV online

