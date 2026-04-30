Объем рынка платного ТВ в России в 2025 году составил 112,9 млрд рублей

Автор: Илья Кувшинов

30 апреля 2026

Число подписчиков, в свою очередь, увеличилось до 46,7 млн человек

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» представило исследование российского рынка платного телевидения за 2025 год.

После двух лет снижения абонентской базы рынок в 2025 году вернулся к росту: число подписчиков увеличилось до 46,7 млн человек (+0,5% год к году), а объем рынка достиг 112,9 млрд рублей (+4,6%). Приток абонентов обеспечили подключения к фиксированному интернету на фоне массовых ограничений мобильной связи, а также продвижение пакетных тарифов (интернет + ТВ). Дополнительным драйвером выручки стало повышение тарифов: средний счет на абонента (ARPU) вырос с 194 до 202 рублей.

По-прежнему движущей силой рынка остается технология IPTV – за год число абонентов увеличилось на 0,67 млн человек за счет крупнейших провайдеров («Ростелеком» и МТС). В то же время спутниковый сегмент продолжил сокращаться (-0,25 млн абонентов), а скорость оттока в кабельном ТВ снизилась (–0,21 млн абонентов), благодаря включению услуги в пакетные предложения.

Расстановка сил среди операторов осталась прежней. Лидером по суммарному числу пользователей стал «Триколор» (12,36 млн, +0,1% год к году). На втором месте с небольшим отрывом оказался «Ростелеком» (11,92 млн, +2,6%). Третья строчка досталась МТС (5,11 млн, +5,3%), а четвертая – ЭР-Телеком (4,20 млн, +0,7%).

Стоит отметить, что второй по величине спутниковый оператор – «Орион» – окончательно выбыл из состава крупнейших игроков. Суммарное число пользователей прочих операторов, не вошедших в топ-4, сократилось за год на 380 тысяч человек.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», в 2026 году рынок может вернуться к снижению абонентской базы (-0,4%) на фоне потери спутниковых мощностей и дальнейшего перетока аудитории в онлайн-видеосервисы. При этом выручка продолжит расти за счет повышения тарифов и достигнет 115 млрд рублей (+2%).

Фото: Magnific

