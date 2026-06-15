Предварительная касса уикенда: «Холоп 3» возглавил прокат

«Майкл» разменял миллиард

По предварительным данным, лидером праздничного уикенда стала новинка – отечественная комедия ХОЛОП 3 (CP). Фильм Клима Шипенко сумел заработать за четыре дня порядка 260 млн рублей (508,7 тысяч зрителей), что оказалось явно меньше ожиданий рынка от продолжения самой кассовой комедии в истории российского проката.



Музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG), расположившийся на второй строчке, на третьей неделе проката сумел преодолеть престижную отметку сборов в 1 млрд рублей. За отчетный уикенд проект пополнил свою копилку еще на примерно 236 млн рублей (396,7 тысяч зрителей).



Испанский мультфильм ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG) начал работу с пятой строчки чарта. Новинка записала на свой счет чуть меньше 30 млн рублей.



Также в топ-10 недели сумел пробиться триквел немецкой семейной франшизы ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА (NKI) со скромным результатом в 5 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3