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Предварительная касса уикенда: «Холоп 3» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

15 июня 2026

«Майкл» разменял миллиард

По предварительным данным, лидером праздничного уикенда стала новинка – отечественная комедия ХОЛОП 3 (CP). Фильм Клима Шипенко сумел заработать за четыре дня порядка 260 млн рублей (508,7 тысяч зрителей), что оказалось явно меньше ожиданий рынка от продолжения самой кассовой комедии в истории российского проката. 

Музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG), расположившийся на второй строчке, на третьей неделе проката сумел преодолеть престижную отметку сборов в 1 млрд рублей. За отчетный уикенд проект пополнил свою копилку еще на примерно 236 млн рублей (396,7 тысяч зрителей). 

Испанский мультфильм ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG) начал работу с пятой строчки чарта. Новинка записала на свой счет чуть меньше 30 млн рублей. 

Также в топ-10 недели сумел пробиться триквел немецкой семейной франшизы ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА (NKI) со скромным результатом в 5 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

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