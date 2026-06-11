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Sony готовит нового «Мачо и ботана»

Автор: БК

11 июня 2026

Режиссером триквела станет Родни Ротман

Sony Pictures все-таки планирует вернуть на экраны франшизу МАЧО И БОТАН – cтудия запустила в разработку новую часть экшн-комедии, получившую название 24 JUMP STREET.

Режиссером проекта станет Родни Ротман (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ), ранее участвовавший в работе над сценарием второго фильма серии. Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс Кьюб в настоящее время ведут переговоры о возвращении к своим ролям.

Разработка третьего фильма продолжается уже более десяти лет. В разные годы Sony рассматривала различные концепции, включая кроссовер с франшизой ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, однако этот проект так не был снят.

Фото: кадр из фильма МАЧО И БОТАН

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