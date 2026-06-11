Sony готовит нового «Мачо и ботана»
Автор: БК
11 июня 2026
Режиссером триквела станет Родни Ротман
Sony Pictures все-таки планирует вернуть на экраны франшизу МАЧО И БОТАН – cтудия запустила в разработку новую часть экшн-комедии, получившую название 24 JUMP STREET.
Режиссером проекта станет Родни Ротман (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ), ранее участвовавший в работе над сценарием второго фильма серии. Джона Хилл, Ченнинг Татум и Айс Кьюб в настоящее время ведут переговоры о возвращении к своим ролям.
Разработка третьего фильма продолжается уже более десяти лет. В разные годы Sony рассматривала различные концепции, включая кроссовер с франшизой ЛЮДИ В ЧЕРНОМ, однако этот проект так не был снят.
Фото: кадр из фильма МАЧО И БОТАН
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