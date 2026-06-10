Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова

Награда за лучший фильм досталась ленте Гаянии Тугариной «В пустой квартире»

10 июня в Москве состоялось торжественное подведение итогов Конкурса короткометражного кино Художественного театра.

Награда за лучший фильм досталась ленте Гаянии Тугариной «В пустой квартире». Картина также была удостоена приза за лучшую актерскую работу.

Тема конкурса этого года – «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Все фильмы из шорт-листа появятся в онлайн-кинотеатре Wink уже завтра, 11 июня.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – «В пустой квартире», реж. Гаяния Тугарина (ВКСР им. Г. Н. Данелии)

• Лучшая режиссура – Григорий Иванец («Помощница», Школа кино и телевидения «Индустрия»)

• Лучшая актерская работа – Сергей Гинзбург («В пустой квартире», реж. Гаяния Тугарина, ВКСР им. Г. Н. Данелии)

• Лучшая операторская работа – «Облачно с прояснениями», реж. Герман Андриевский (Школа кино и телевидения «Индустрия»)

• Лучшая идея – «Мишка», реж. Ксения Андрианова (ВГИК)

• Спецприз «Медиапризнание» – «Носки летают», реж. Владимир Назаренко (ВГИК)

• Спецприз онлайн-кинотеатра Wink – «Первоклассники», реж. Ариадна Пинчук (СПбГИКиТ)

Фото: кадр из фильма «В пустой квартире»