Стали известны номинанты четвертой «Премии Художественного театра»

Автор: БК

10 марта 2026

Мероприятие состоится 26 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова

Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, объявила номинантов.

В секции «Кино» были отмечены режиссер Дарья Лебедева за романтическую комедию СВОДИШЬ С УМА, режиссер Феликс Умаров за биографическую ленту ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, актриса Евгения Леонова за роль Маши в драме СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ и актер Илья Озолин за роль Михаила Лермонтова в байопике ЛЕРМОНТОВ.

Членами жюри в данной категории в этом году выступают режиссер Федор Бондарчук, актриса Кристина Бабушкина и сценарист Андрей Золотарев.

Полный список номинантов доступен на официальном сайте театра.

Четвертая церемония состоится на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова 26 марта.

