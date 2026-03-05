Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Смотр пройдет с 12 по 23 мая

Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что режиссер Питер Джексон получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

«Канны сыграли важную роль становлении моей режиссерской карьеры. Смотр на Лазурном берегу всегда ценил смелое кино, и я невероятно благодарен Каннскому кинофестивалю за то, что он отметил меня среди кинематографистов и художников, чьи работы продолжают вдохновлять меня», – заявил кинематографист.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Фото: кадр со съемок фильма ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ