Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Автор: Илья Кувшинов
5 марта 2026
Смотр пройдет с 12 по 23 мая
Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что режиссер Питер Джексон получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.
«Канны сыграли важную роль становлении моей режиссерской карьеры. Смотр на Лазурном берегу всегда ценил смелое кино, и я невероятно благодарен Каннскому кинофестивалю за то, что он отметил меня среди кинематографистов и художников, чьи работы продолжают вдохновлять меня», – заявил кинематографист.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.
Фото: кадр со съемок фильма ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
