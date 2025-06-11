Каннский кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году
Автор: Илья Кувшинов
11 июня 2025
Он состоится с 12 по 23 мая
Стали известны даты проведения 79-го Каннского кинофестиваля. Смотр состоится с 12 по 23 мая 2026 года.
Кинорынок Marché du Film, в свою очередь, пройдет с 12 по 20 мая 2026 года.
Напомним, что главный приз Канн в этом году получил иранский фильм ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ Джафара Панахи.
Фото: официальный сайт фестиваля
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