Каннский кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году

Он состоится с 12 по 23 мая

Стали известны даты проведения 79-го Каннского кинофестиваля. Смотр состоится с 12 по 23 мая 2026 года.

Кинорынок Marché du Film, в свою очередь, пройдет с 12 по 20 мая 2026 года.

Напомним, что главный приз Канн в этом году получил иранский фильм ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ Джафара Панахи.

Фото: официальный сайт фестиваля