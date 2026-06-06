Каннский кинофестиваль объявил даты проведения в 2027 году
Автор: Илья Кувшинов
6 июня 2026
Юбилейный смотр состоится с 11 по 22 мая
Организаторы 80-го Каннского кинофестиваля назвали даты проведения в 2027 году – юбилейный смотр состоится с 11 по 22 мая.
Программа грядущего фестиваля, по традиции, будет анонсирована в апреле. Инсайдеры уже полагают, что в числе конкурсных картин могут оказаться новые работы Рубена Эстлунда (THE ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN), Жюстин Трие (FONDA), Аличе Рорвахер (THREE INCESTUOUS SISTERS) и Александра Пейна (SOMEWHERE OUT THERE).
Напомним, что обладателем «Золотой пальмовой ветви» в этом году стал ФЬОРД Кристиана Мунджиу. Подробнее об итогах завершившегося смотра и кинорынка Marché du Film можно прочитать в нашем большом материале.
Фото: соцсети Каннского кинофестиваля
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