Каннский кинофестиваль объявил даты проведения в 2027 году

Юбилейный смотр состоится с 11 по 22 мая

Организаторы 80-го Каннского кинофестиваля назвали даты проведения в 2027 году – юбилейный смотр состоится с 11 по 22 мая.

Программа грядущего фестиваля, по традиции, будет анонсирована в апреле. Инсайдеры уже полагают, что в числе конкурсных картин могут оказаться новые работы Рубена Эстлунда (THE ENTERTAINMENT SYSTEM IS DOWN), Жюстин Трие (FONDA), Аличе Рорвахер (THREE INCESTUOUS SISTERS) и Александра Пейна (SOMEWHERE OUT THERE).

Напомним, что обладателем «Золотой пальмовой ветви» в этом году стал ФЬОРД Кристиана Мунджиу. Подробнее об итогах завершившегося смотра и кинорынка Marché du Film можно прочитать в нашем большом материале.

Фото: соцсети Каннского кинофестиваля