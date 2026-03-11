top banner
  • Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Автор: БК

11 марта 2026

Награда будет вручена звезде на церемонии закрытия смотра

Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что актриса и певица Барбра Стрейзанд получит «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

«В эти сложные времена кино способно открывать сердца и умы для историй, которые отражают нашу человечность, и для взглядов, которые напоминают как о нашей хрупкости, так и о нашей стойкости. Кино выше границ и политики, оно подтверждает силу воображения в формировании более человечного мира», – заявила она.

Ожидается, что награда будет вручена Стрейзанд 23 мая на церемонии закрытия смотра. Это будет первый визит звезды на Каннский кинофестиваль за всю ее карьеру.

Фото: кадр из фильма ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 2

