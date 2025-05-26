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Art Pictures Distribution подвела итоги Каннского кинорынка

Автор: Илья Кувшинов

26 мая 2025

Значительный интерес у зарубежных дистрибьюторов вызывают «Буратино» и «Красный шелк»

Во время кинорынка Marche du film компания Art Pictures Distribution продолжила активную работу с международными партнерами по ряду проектов.

В частности, финализируются сделки по сказке БУРАТИНО Игоря Волошина (НМГ, «Водород» и Art Pictures Studio) на территории Латинской Америки, Испании, США, MENA и Болгарии, включая международный прокат.

По ретро-детективу КРАСНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина (НМГ, Nota Bene Film Group) завершаются договоренности (в том числе и по прокату фильма) с Сербией, Южной Кореей, Испанией и Северной Америкой. Помимо этого, уже получено подтверждение, что лента с Милошем Биковичем выйдет в широкий прокат в Китае в сентябре этого года.

Обе картины продолжают вызывать значительный интерес у зарубежных дистрибьюторов и демонстрируют высокий потенциал для международного проката.

Art Pictures Distribution также приняла участие в саммите WAVES в Мумбаи, где провела успешные переговоры по пакетной сделке с одним из ведущих индийских дистрибьюторов на территории стран SAARC. Особое внимание было уделено обсуждению адаптации популярного формата «Ивановы-Ивановы» (СТС, Pick Up Film) для показа на одном из ключевых телеканалов Индии.

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО

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