Новый фильм Кантемира Балагова откроет «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

14 апреля 2026

Это будет первая полнометражная работа режиссера на английском языке

Драма ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК Кантемира Балагова станет фильмом-открытия секции «Двухнедельник режиссеров» 79-го Каннского кинофестиваля.

Действие картины разворачивается в общине черкесских иммигрантов в Нью-Джерси. Главный герой – подросток, подрабатывающий в закусочной, которую содержит его семья. Но мечтает он совсем о другом – о занятии рестлингом. Однако после того, как его отец совершает один рискованный выбор, герою приходится резко повзрослеть и принять жестокую реальность.

Главные роли в проекте исполнили Барри Кеоган, Райли Кио и Гарри Меллинг. Для Балагова это будет первая полнометражная работа на английском языке.

Фото: кадр из фильма ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК

Самое читаемое

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Официальная касса России: крепкие сердца
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки
Подробнее
Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке
Подробнее

Новости по теме

Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Подробнее