Новый фильм Кантемира Балагова откроет «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
14 апреля 2026
Это будет первая полнометражная работа режиссера на английском языке
Драма ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК Кантемира Балагова станет фильмом-открытия секции «Двухнедельник режиссеров» 79-го Каннского кинофестиваля.
Действие картины разворачивается в общине черкесских иммигрантов в Нью-Джерси. Главный герой – подросток, подрабатывающий в закусочной, которую содержит его семья. Но мечтает он совсем о другом – о занятии рестлингом. Однако после того, как его отец совершает один рискованный выбор, герою приходится резко повзрослеть и принять жестокую реальность.
Главные роли в проекте исполнили Барри Кеоган, Райли Кио и Гарри Меллинг. Для Балагова это будет первая полнометражная работа на английском языке.
Фото: кадр из фильма ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК
