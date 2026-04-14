Новый фильм Кантемира Балагова откроет «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля

Это будет первая полнометражная работа режиссера на английском языке

Драма ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК Кантемира Балагова станет фильмом-открытия секции «Двухнедельник режиссеров» 79-го Каннского кинофестиваля.

Действие картины разворачивается в общине черкесских иммигрантов в Нью-Джерси. Главный герой – подросток, подрабатывающий в закусочной, которую содержит его семья. Но мечтает он совсем о другом – о занятии рестлингом. Однако после того, как его отец совершает один рискованный выбор, герою приходится резко повзрослеть и принять жестокую реальность.

Главные роли в проекте исполнили Барри Кеоган, Райли Кио и Гарри Меллинг. Для Балагова это будет первая полнометражная работа на английском языке.

