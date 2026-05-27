Официальная касса России: богатые и одержимые

Экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ подтвердил запрос аудитории на звездное зарубежное кино. Первые выходные принесли фильму Гая Ричи 168 млн рублей при 257 тысячах зрителей. В рейтинге стартов картин британского постановщика новинка заняла восьмое место, уступив АГЕНТАМ А.Н.К.Л. (196 млн рублей и 690 тысяч зрителей) и обойдя МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (121 млн рублей и 250 тысяч зрителей). Примечательно, что во всех этих лентах одну из главных ролей играет Генри Кавилл. Среди стартов официальных зарубежных релизов с марта 2022 года боевик занял шестое место, оставив позади недавний релиз ВОТ ЭТО ДРАМА! (162 млн). Среди иностранных картин этого года проект стал вторым, уступив хоррору ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (179 млн рублей и 338 тысяч зрителей).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 111 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых остается голливудская комедия ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. По сравнению с прошлым уикендом выручка снизилась на 46%.

На третьем месте оказалось продолжение подростковой комедии НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ. Фильм с Миланой Хаметовой освоил 61,1 млн рублей при 152 тысячах зрителей. Новинка обошла первую часть франшизы (42,5 млн рублей и 140 тысяч зрителей), но уступила сиквелу (67,5 млн рублей и 195 тысяч зрителей).

Продюсер картины, президент Arna Media Надежда Мотина поделилась с БК Медиа прокатной стратегией: «Мы решили выпустить НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ в мае, чтобы у аудитории был месяц на подготовку к главному событию школьной жизни — выпускному. Мы рассчитываем на длительный прокат и хороший «сарафан».

Фильм ужасов ОБСЕССИЯ, уже удививший американский прокат, выступил по верхней планке ожиданий в России. Микробюджетное кино Карри Баркера привлекло 38,4 млн рублей за 68 тысяч проданных билетов. И если в рейтинге зарубежных стартов текущего года новинка стала девятой (строчкой ниже – фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ с 35,1 млн рублей), то в личном зачете дистрибьютора «Экспонента Фильм» это лучший старт хорроров за всю историю компании: «новогодний» АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ собрал 36,2 млн рублей за первый уикенд. Цифры проекта оказались максимально близки к показателям ОДНО ЦЕЛОЕ (38,8 млн рублей и 76 тысяч зрителей).

Ценность этого достижения отметила в интервью БК Медиа операционный директор «Экспонента Фильм» Елена Верниковская: «Стартовые показатели ОБСЕССИИ схожи с ближайшим по аудитории аналогом ОДНО ЦЕЛОЕ (с той только разницей, что в багаже ОДНОГО ЦЕЛОГО были известные артисты) и с ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ!, но релиз обошел цифры первого уикенда «мегасарафанной» СУБСТАНЦИИ. То есть для оригинального проекта без звезд это старт по высшей планке».

Комедийное фэнтези БОГАТЫРИ стартовало с пятой строчки, заработав 32,6 млн рублей при 87 тысячах зрителей. Проект кинокомпании «Наше кино» уступил ближайшему аналогу СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА 41,4% (55,6 млн рублей) в денежном выражении, но значительно обошел по обоим показателям недавний релиз «Нашего кино» ПЕТРУШКА (17,4 млн рублей и 42 тысячи зрителей).

Мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ на второй неделе потерял умеренные 42,3%, увеличив выручку до 86,4 млн рублей. Это позволило ему обойти тотал прошлогодней работы студии «Паровоз» – ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (64,2 млн рублей) и текущие сборы ГРУЗОВИЧКОВ (66,1 млн рублей).

КОММЕРСАНТ сохраняет седьмое место среди отечественных релизов этого года, суммарно освоив уже 454 млн рублей. Строчкой выше недостижимая для проекта планка – ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (902 млн рублей). Драму с Александром Петровым посмотрели 826 тысяч зрителей. Средняя посещаемость составила 12 человек на один сеанс, что стало самым высоким показателем в топ-10.

Анимационная лента ТЕНЬ начала работу с восьмой позиции, заработав 8,4 млн рублей при 22 тысячах зрителей. Мультфильм про путешествие двух котов сработал чуть слабее истории про леопарда из мегаполиса ТОЛСТЯК ЮЗИ (11,3 млн рублей и 28 тысяч зрителей) от того же дистрибьютора TenLetters.

Из всех военных релизов, выходивших к 9 мая, только АНГЕЛЫ ЛАДОГИ сохранили позицию в десятке лучших, увеличив кассу до 394 млн рублей при 970 тысячах зрителей. Однако фильм Александра Котта проигрывает графику близкой по жанру картины ВОЗДУХ (453 млн рублей и 1,402 млн зрителей после пяти уикендов).

Сборы фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ сократились на 72,7%. В копилке проекта с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой уже 81,6 млн рублей, что больше тоталов таких зарубежных семейных проектов последних лет, как НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (77,4 млн), КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (72,4 млн) и ОЧИ (66 млн).

Также в прокат вышла якутская комедия САЙЫЛЫККА…(В ЛЕТНИКЕ) – 17-е место, 1,6 млн рублей и 4 тысячи зрителей.

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 509 млн рублей, с учетом стран СНГ – 539 млн рублей. Это на 11% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 90% превышает бокс-офис на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышло фэнтези СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА.

27.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина