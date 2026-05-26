Надежда Мотина: «Тяжело развивать франшизу и повторять успех»

Продюсер и президент компании «Арна Медиа» подвела для БК итоги первого уикенда фильма «Не одна дома 3. Выпускной»

Второй лучшей новинкой по итогам уикенда стала семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ. Третья часть франшизы с блогером Миланой Хаметовой в главной роли уступила прошлогоднему сиквелу 6,4 млн рублей по сборам и 43,2 тысячи по количеству зрителей. Продюсер картины, президент компании «Арна Медиа» Надежда Мотина подвела для БК итоги первого уикенда фильма.

Что вы думаете о стартовых результатах фильма НЕ ОДНА ДОМА 3? Ожидали ли таких сборов?

Очень тяжело повторять успех и развивать франшизу. НЕ ОДНА ДОМА и НЕ ОДНА ДОМА 2 выходили в июле, когда школьники полностью свободны, поэтому картины добились впечатляющих цифр на старте. Мы решили выпустить НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ в мае, чтобы у аудитории был месяц на подготовку к главному событию школьной жизни – выпускному. Мы рассчитываем на длительный прокат и хороший «сарафан».

Сиквелы часто уступают первым частям по цифрам, но НЕ ОДНА ДОМА 2 была исключением в этом тренде, а вот триквел все-таки последовал ему. Как вы думаете, почему при существующем сильном бренде первого фильма последующие части привлекают меньше зрителей? Что нужно делать продюсерам, чтобы не попадать в этот тренд?

У первой части на сайте «Кинопоиск» рейтинг 7.6 и 400 тысяч оценок, у второй – 7.9 и 250 тысяч. Аудитория знает и любит Милану Хаметову, и обязательно оценит ее новую работу в кино.

Как в целом проходило продвижение проекта? Какие ресурсы были использованы, кроме соцсетей Миланы Хаметовой? Планируете ли вы поддерживать релиз рекламной кампанией после первого уикенда?

Кроме конкурса от самой Миланы, в котором можно выиграть билет на закрытую вечеринку со звездой, мы продолжаем рекламные активности по фильму: TikTok, VK, «Телеграм», сайты, радио, наружка.

После успеха НЕ ОДНОЙ ДОМА появился ряд фильмов с блогерами (СКУФ, РАСПАКОВКА), но продюсеры говорят, что надо задействовать блогеров, которые ведут концертную деятельность, то есть имеют аудиторию, уже готовую платить за их творчество. Что вы думаете по поводу этого мнения?

Как продюсеры РАСПАКОВКИ мы верим в бренд Влада Кобякова и его способность привести аудиторию в кино. С осени прошлого года на всех своих концертах и выступлениях он рассказывает про фильм. А сейчас и мы запустим рекламную кампанию, чтобы РАСПАКОВКА показала сильный результат в кино 25 июня.

Фото: пресс-служба «Арна Медиа»