Стали известны победители 78-го Каннского кинофестиваля

Главную награду получил фильм «Простая случайность»

78-й Каннский кинофестиваль объявил лауреатов. Главную награду смотра, «Золотую пальмовую ветвь», получил фильм ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ Джафара Панахи.

Гран-при досталось картине СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Йоакима Триера.

Напомним, что председателем жюри основного конкурса в этом году выступила актриса Жюльетт Бинош.

Лучшим фильмом программы «Особый взгляд» был признан ТАИНСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД ФЛАМИНГО.

Среди картин основного конкурса награды федерации кинокритиков FIPRESCI удостоилась картина СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ.

Почетные награды за вклад в кинематограф в этом году получили Роберт де Ниро и Дэнзел Вашингтон.

К выходу в официальный российский прокат из основного конкурса на текущий момент заявлены: СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Йоакима Триера (A-One), АЛЬФА Жюлии Дюкурно («Экспонента Фильм»), DIE MY LOVE Линн Рэмси («Про:взгляд»), СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ Клебера Мендонсы Фильо (A-One), ЗВУК ПАДЕНИЯ Маши Шилински (A-One). Список будет обновляться.

Список победителей

• «Золотая пальмовая ветвь» – ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

• Гран-при – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

• Лучший режиссер – Клебер Мендонса Фильо (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)

• Приз жюри – СИРАТ и ЗВУК ПАДЕНИЯ

• Специальный приз жюри – Би Гань (ВОСКРЕШЕНИЕ)

• «Золотая камера» за лучший дебют – THE PRESIDENT’S CAKE

• Лучший сценарий – Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн (МОЛОДЫЕ МАТЕРИ)

• Лучшая женская роль – Надия Меллити (МЛАДШАЯ ДЕРНЬЕР)

• Лучшая мужская роль – Вагнер Моура (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)

• Лучший короткометражный фильм – I’m Glad You’re Dead Now

• Приз ФИПРЕССИ – СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ

Фото: кадр из фильма ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ