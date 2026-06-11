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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри и сериал открытия

Автор: БК

11 июня 2026

Cмотр пройдет в Иваново с 17 по 21 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» представили жюри грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 17 по 21 июня.

Конкурс игровых сериалов будут оценивать режиссеры и сценаристы Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и Сергей Кальварский.

Лучшие проекты документальной программы выберут режиссеры Владимир Головнев, Светлана Музыченко и главный редактор портала «Документальное Кино» Илона Егиазарова.

Сериалом открытия VIII «Пилота» станет проект телеканала «Россия» – исторический детектив «Куколка» Егора Анашкина. Главные роли в сериале исполнили Анастасия Уколова, Глеб Бочков, Роман Мадянов, Елена Валюшкина, Владимир Симонов, Алексей Демидов, Сергей Горошко и другие.

Фото: кадр со съемок сериала «Куколка»

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