В Иваново стартовал VIII фестиваль сериалов «Пилот»

Специальный приз за вклад в развитие российской сериальной индустрии получил Константин Эрнст

17 июня в Иваново в историческом здании железнодорожного вокзала состоялась торжественная церемония открытия ежегодного фестиваля «Пилот». Ведущей второй год подряд стала актриса Анна Банщикова.

Специальный приз за вклад в развитие российской сериальной индустрии получил Константин Эрнст. Он поблагодарил организаторов за награду по видеосвязи и напомнил всем собравшимся, что свой первый сериал, «Зал ожидания», он выпустил в 1998 году.

По окончании торжественной церемонии гости увидели первую серию исторического детектива «Куколка» Егора Анашкина для телеканала «Россия». Проект со сцены представили генеральный придюсер Илья Неретин, режиссер Илья Анашкин и исполнительница главной роли Анастасия Уколова.

В основной конкурс смотра попал 21 пилот грядущих проектов онлайн-платформ и телеканалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. По традиции, основные призы на «Пилоте» вручает профессиональное жюри. В этом году в его состав вошли режиссеры и сценаристы Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и Сергей Кальварский.

Помимо этого, в конкурсе 2026 года впервые будет представлена секция «Вторые сезоны», в которой будут участвовать продолжения уже известных зрителям сериалов. Победителя в ней выберут путем зрительского голосования.

Награждение победителей состоится на церемонии закрытия кинофестиваля «Пилот» 21 июня.

Фото: Алексей Молчановский