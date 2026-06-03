Фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу

В основную секцию попал 21 проект

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали об основном конкурсе грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 17 по 21 июня.

В него попал 21 пилот грядущих проектов онлайн-платформ и телеканалов разных жанров. В их числе «Гудовы» Дмитрия Дьяченко и Дмитрия Грибанова, «Джайв» Данила Чащина, «Красота» Сарика Андреасяна, «Жизнь заново» Александра Богуславского, «Сокровища скифов» Евгения Бедарева, «Фестиваль» Алексея Камынина, «Капитан Туман» Сергея Филатова и многое другое.

Победителей определят профессиональное жюри и зрители.

Конкурс игровых сериалов

• «Ангел», реж. Валентина Власова (ТВ-3)

• «Аффект», реж. Владислав Андреев

• «Бараньи бега», реж. Рашид Юсупов

• «Вор в загоне», реж. Артём Лемперт (ТНТ, Кинопоиск)

• «Второе дыхание», реж. Руслан Братов (Okko)

• «Гудовы», реж. Дмитрий Дьяченко, Дмитрий Грибанов (СТС, Кинопоиск)

• «Дальнобойщица» (ТНТ, Premier)

• «Джайв», реж. Данил Чащин (Okko)

• «Жизнь заново», реж. Александр Богуславский (ТНТ, Okko)

• «Илья Муровец», реж. Дарья Фекленко (Пятый канал)

• «Капитан Туман», реж. Сергей Филатов (KION)

• «Клятва Гиппократа», реж. Никита Андриенко (ТНТ)

• «Красота», реж. Сарик Андреасян (КИОН)

• «Любовь и курицы», реж. Кирилл Шулежко (телеканал «360»)

• «Марик», реж. Егор Бероев (КИОН, НТВ)

• «Паша», реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина (Амедиатека)

• «Сокровища скифов», реж. Евгений Бедарев (СТС, РЕН ТВ, Wink)

• «Трудный ребенок», реж. Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков (СТС, Кинопоиск)

• «Фестиваль», реж. Алексей Камынин

• «Эпикриз», реж. Олег Кириченко (СМОТРИМ)

• «Я свободен», реж. Глеб Орлов (ТНТ)

Фото: кадр из сериала «Красота»