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Фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу

Автор: БК

3 июня 2026

В основную секцию попал 21 проект

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали об основном конкурсе грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 17 по 21 июня.

В него попал 21 пилот грядущих проектов онлайн-платформ и телеканалов разных жанров. В их числе «Гудовы» Дмитрия Дьяченко и Дмитрия Грибанова, «Джайв» Данила Чащина, «Красота» Сарика Андреасяна, «Жизнь заново» Александра Богуславского, «Сокровища скифов» Евгения Бедарева, «Фестиваль» Алексея Камынина, «Капитан Туман» Сергея Филатова и многое другое. 

Победителей определят профессиональное жюри и зрители. 

Конкурс игровых сериалов
• «Ангел», реж. Валентина Власова (ТВ-3)
• «Аффект», реж. Владислав Андреев
• «Бараньи бега», реж. Рашид Юсупов
• «Вор в загоне», реж. Артём Лемперт (ТНТ, Кинопоиск)
• «Второе дыхание», реж. Руслан Братов (Okko)
• «Гудовы», реж. Дмитрий Дьяченко, Дмитрий Грибанов (СТС, Кинопоиск)
• «Дальнобойщица» (ТНТ, Premier)
• «Джайв», реж. Данил Чащин (Okko)
• «Жизнь заново», реж. Александр Богуславский (ТНТ, Okko)
• «Илья Муровец», реж. Дарья Фекленко (Пятый канал)
• «Капитан Туман», реж. Сергей Филатов (KION)
• «Клятва Гиппократа», реж. Никита Андриенко (ТНТ)
• «Красота», реж. Сарик Андреасян (КИОН)
• «Любовь и курицы», реж. Кирилл Шулежко (телеканал «360»)
• «Марик», реж. Егор Бероев (КИОН, НТВ)
• «Паша», реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина (Амедиатека)
• «Сокровища скифов», реж. Евгений Бедарев (СТС, РЕН ТВ, Wink)
• «Трудный ребенок», реж. Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков (СТС, Кинопоиск)
• «Фестиваль», реж. Алексей Камынин
• «Эпикриз», реж. Олег Кириченко (СМОТРИМ)
• «Я свободен», реж. Глеб Орлов (ТНТ)

Фото: кадр из сериала «Красота»

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