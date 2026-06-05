Фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу

Смотр пройдет в Иваново с 18 по 21 июня

Организаторы фестиваля сериалов «Пилот» рассказали о деловой программе грядущего смотра, который пройдет в Иваново с 18 по 21 июня.

В программе «Самый ожидаемый сериал» традиционно покажут эксклюзивные материалы по новейшим сериальным проектам. В этот году так будут представлены:

• «Лида», реж. Овез Нарлиев (Okko)

• «Капитанская дочка», реж. Дима Литвиненко (КИОН)

• «Шик», реж. Соня Райзман (Иви, Start)

• «Нефть», реж. Алексей Шабаров (Premier)

• «Красная Шамбала», реж. Кирилл Белевич (КИОН)

• «Каменская. Перезагрузка», реж. Кирилл Плетнев (Premier)

В блок независимых проектов в этом году было подано более 40 заявок игровых сериалов. Из них в программу отобрано девять проектов, причем многие из этих работ являются первыми проектами выпускников российских киновузов:

• Сатирическое фэнтези о нечистой силе «Шиша»

• Ироничный сай-фай «Космос наш»

• Драмеди «Вверх за мечтой» с Полиной Денисовой и Григорием Верником

• «ГБУ Жизнь» с Анной Потебня

• «Волшебная пыль» с Юлией Волковой

• «Привет, Каролинка» со стилистом Александром Роговым в одной из главных ролей

• «Код 102» с Микитой Вороновым, Чингизом Гараевым и Владиславом Ценёвым про клубную жизнь Уфы

• Подростковая история о неконтролируемом желании лайков «#Не моя жизнь»

• Драма о двух сестрах «Тоже мне любовь»

Также впервые в этом году в блоке независимых проектов примут участие создатели сразу шести анимационных сериалов, находящихся на различных этапах производства.

На форуме «Пилот. Точки взлета» пройдут презентации исследовательских компаний, телеканалов и онлайн-платформ, где расскажут о возможностях продвижения контента в условиях изменения работы с социальными сетями, ценностях, которые хотят видеть зрители в сериалах, и франшизах, на протяжении нескольких лет удерживающих зрителей на платформах.

Фото: кадр из сериала «Каменская. Перезагрузка»