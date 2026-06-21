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Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»

Автор: БК

21 июня 2026

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал проект Okko «Второе дыхание»

В Иваново состоялась церемония закрытия VIII фестиваля сериалов «Пилот». 

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал проект Okko «Второе дыхание», а по версии зрительского голосования – «Трудный ребенок». В конкурсе документальных сериалов лучшим пилотом был назван «Вирус попсы».

Полный список лауреатов 
• Лучший пилот сериала. Выбор жюри – «Второе дыхание» (Okko)
• Лучший пилот сериала. Выбор зрителей – «Трудный ребенок» (СТС/Кинопоиск)
• Лучший режиссер пилота сериала – Руслан Братов, «Второе дыхание» (Okko)
• Лучший актерский ансамбль – «Фестиваль»
• Лучший актер пилота сериала – Аскар Ильясов, «Паша» («Амедиатека»)
• Лучшая актриса пилота сериала – Юлианна Михневич, проекты «Ангел» (ТВ-3), «Илья Муровец» (Пятый канал), «Паша» («Амедиатека») и «Фестиваль»
• Лучший сценарий пилота сериала – Антон Коломеец и Евгения Тамахина, «Паша» («Амедиатека»)
• Лучший пилот документального сериала — «Вирус попсы» («Смотрим»)
• Лучший сериал конкурса «Вторые сезоны» – «Олдскул. Новый класс» (Premier, Start)
• Самый ожидаемый игровой сериал – «Красная Шамбала» (КИОН)
• Диплом жюри с формулировкой «Актер-открытие» – Лев Казанский, «Второе дыхание» (Okko)
• Специальный приз фестиваля с формулировкой «Самая востребованная актриса сезона 25-26» – Полина Гухман

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