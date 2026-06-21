Стали известны победители фестиваля сериалов «Пилот»

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал проект Okko «Второе дыхание»

В Иваново состоялась церемония закрытия VIII фестиваля сериалов «Пилот».

Лучшим пилотом сериала по версии жюри стал проект Okko «Второе дыхание», а по версии зрительского голосования – «Трудный ребенок». В конкурсе документальных сериалов лучшим пилотом был назван «Вирус попсы».