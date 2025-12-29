top banner

«СОЛНЦЕ» подвел итоги 2025 года

Автор: БК

29 декабря 2025

За 11 месяцев каналу удалось продемонстрировать рост доли на 30% год к году

Семейный телеканал «СОЛНЦЕ» сообщил, что завершает 2025 год с рекордными показателями – в частности, по итогам января-ноября (Mediascope, Россия 0+) ему удалось продемонстрировать рост доли на 30% год к году.

Помимо этого, прирост аудитории 10-45 лет составил 15%, а среди женщин 25-45 лет – на 19%. Отмечается также взросление самой аудитории: вклад зрителей 25–45 лет вырос за год с 59% до 63%.

Всего за три года «СОЛНЦЕ» смог превзойти показатели Канала Disney 2022 года по доле (на 8%) и аффинитивности (на 22%) среди женщин 25-45.

«СОЛНЦЕ» – это кнопка тепла, добра и света. Здесь всегда ярко и солнечно в любую погоду – а этого иногда очень не хватает. Может быть, поэтому мы и растем быстрее всех. А еще и потому, что наши сериалы одинаково интересны и взрослым и детям – мы стараемся показывать только то, что интересно смотреть всей семьей. Каждый наш проект – это повод собраться у экрана вместе и разделить эмоции с близкими. Именно совместный просмотр – главный тренд телесмотрения в уходящем году», – подчеркнул генеральный продюсер канала Рубен Оганесян.

Ставка на оригинальные семейные проекты отразились в высоких стартовых долях и интересе среди аудитории 10-45 лет (Mediascope, Россия 100+). Канал привел статистику по релизам августа-ноября: комедия «Родители родителей» (доля премьеры 2,3), ситком «Одни дома» (доля премьеры 2,94), мультсериал «Чебурашка» (доля премьеры 2,93) и анимационного проекта «Черный мотылек. Сила музыки» (средняя доля премьерных серий 4,8).

