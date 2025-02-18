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Российские телеканалы сохранили количество иностранного кино в эфире

Автор: Илья Кувшинов

18 февраля 2025

Самым популярным проектом стал «Каспер. Легенда возвращается»

В 2024 году российские телеканалы сохранили число иностранных фильмов в эфире на уровне 30%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Mediascope (4+, все города).

Доля российского кино, в свою очередь, составила 70%. Аналогичные цифры были и в 2023 году.

Самым популярным зарубежным проектом на телевидении стал КАСПЕР. ЛЕГЕНДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ, вышедший на СТС в марте (рейтинг – 2,2%, доля – 7,8%). Вторую строчку заняла приключенческая лента ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (СТС, рейтинг – 2,1%, доля – 8,4%). Бронза досталась фильму КРУЭЛЛА (СТС, рейтинг – 2,1%, доля – 8,3%).

Кроме того, в топ-10 также попали три кинокомикса – ВЕЧНЫЕ (РЕН ТВ), МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (РЕН ТВ) и ВЕНОМ (СТС).

Фото: кадр из фильма КАСПЕР. ЛЕГЕНДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

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