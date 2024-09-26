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Названы лучшие российские сериалы 2024 года на телевидении

Автор: БК

26 сентября 2024

Лидером в период с января по сентябрь стала комедия «Казачок»

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал рейтинг лучших российских сериалов, вышедших на телеканалах c января по сентябрь 2024 года.

Согласно исследованию аналитической компании Mediascope, чарт среди новинок в сегменте аудитории 14-44 лет в городах России с населением свыше 100 тыс человек возглавил комедийный сериал «Казачок» с Алексеем Лукиным (доля 14,4%, рейтинг 2,02). Шоу рассказывает о московском школьнике, который переносится в казачью станицу в разгар Смутного времени.

Второе место досталось комедии «Универ. 13 лет спустя» (доля 15,1%, рейтинг 1,95). Бронзу взял оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko «Волшебный участок» (доля 12,1%, рейтинг 1,74), который также демонстрировался в эфире ТНТ.

Отмечается, что сразу семь проектов из десятки были показаны на ТНТ. В сети большинство этих шоу эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре Premier.

Топ-10 по сериалам
Источник: Mediascope, Россия 100+, Все 14-44, январь –16 сентября 2024 год, премьеры

Название

Доля,%

Рейтинг,%

Телекомпания

«Казачок»

14.1

2.02

THT

«Универ. 13 лет спустя»

15.1

1.95

THT

«Волшебный участок»

12.1

1.74

THT

«Банда “Зиг Заг”»

12.6

1.71

РЕН ТВ

«Повышая градус»

11.7

1.68

THT

«Склифосовский 11»

14.0

1.64

Россия 1

«Наследство»

10.4

1.51

THT

«СашаТаня», зима 2024

10.2

1.49

ТНТ

«Как Деревянко Ломоносова играл»

10.4

1.48

CTC

«Ресторан по понятиям 3»

9.8

1.45

ТНТ

Фото: кадр из сериала «Казачок»

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