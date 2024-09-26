Названы лучшие российские сериалы 2024 года на телевидении
Лидером в период с января по сентябрь стала комедия «Казачок»
Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал рейтинг лучших российских сериалов, вышедших на телеканалах c января по сентябрь 2024 года.
Согласно исследованию аналитической компании Mediascope, чарт среди новинок в сегменте аудитории 14-44 лет в городах России с населением свыше 100 тыс человек возглавил комедийный сериал «Казачок» с Алексеем Лукиным (доля 14,4%, рейтинг 2,02). Шоу рассказывает о московском школьнике, который переносится в казачью станицу в разгар Смутного времени.
Второе место досталось комедии «Универ. 13 лет спустя» (доля 15,1%, рейтинг 1,95). Бронзу взял оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko «Волшебный участок» (доля 12,1%, рейтинг 1,74), который также демонстрировался в эфире ТНТ.
Отмечается, что сразу семь проектов из десятки были показаны на ТНТ. В сети большинство этих шоу эксклюзивно доступны в онлайн-кинотеатре Premier.
Топ-10 по сериалам
Источник: Mediascope, Россия 100+, Все 14-44, январь –16 сентября 2024 год, премьеры
|
Название
|
Доля,%
|
Рейтинг,%
|
Телекомпания
|
«Казачок»
|
14.1
|
2.02
|
THT
|
«Универ. 13 лет спустя»
|
15.1
|
1.95
|
THT
|
«Волшебный участок»
|
12.1
|
1.74
|
THT
|
«Банда “Зиг Заг”»
|
12.6
|
1.71
|
РЕН ТВ
|
«Повышая градус»
|
11.7
|
1.68
|
THT
|
«Склифосовский 11»
|
14.0
|
1.64
|
Россия 1
|
«Наследство»
|
10.4
|
1.51
|
THT
|
«СашаТаня», зима 2024
|
10.2
|
1.49
|
ТНТ
|
«Как Деревянко Ломоносова играл»
|
10.4
|
1.48
|
CTC
|
«Ресторан по понятиям 3»
|
9.8
|
1.45
|
ТНТ
Фото: кадр из сериала «Казачок»