На телеканале «2х2» покажут более 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда РФ

Дебютной картиной станет триллер «Змеиный источник» Николая Лебедева

С 1 февраля «Газпром-Медиа Холдинг» совместно с Госфильмофондом запускает проект «Киноклуб 2х2». На протяжении нескольких месяцев телеканал «2х2» будет показывать по выходным легендарные советские и российские фильмы из коллекции главного киноархива России.

Специально для телеэфира оригинальные версии более 180 художественных и анимационных картин будут оцифрованы и перенесены с аналоговых носителей в цифровой формат.

«Советское кино – это не просто ностальгия, а живая история, в которой каждый найдет что-то свое. “2х2” делает мощный жест, перенося культовые фильмы прошлого в эфир сегодняшнего дня. Этот проект – идеальный шанс для молодых зрителей открыть для себя настоящие кинодрагоценности», – заявила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

Дебютной картиной проекта станет триллер ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК Николая Лебедева. Фильм с Екатериной Гусевой, Ольгой Остроумовой и Евгением Мироновым рассказывает о провинциальном городке, который потрясает серия жестоких убийств девушек.

В ближайшие месяцы зрители «2х2» также смогут увидеть сказки (САДКО, ЗОЛУШКА, ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ), советскую анимацию («Сказка о рыбаке и рыбке», «Дудочка и кувшинчик»), послевоенные картины (СЫН ПОЛКА, НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД, В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ) и многое другое.