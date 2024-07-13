Российское телевидение не будет показывать Олимпиаду в Париже

Это произойдет впервые за 40 лет

Похоже, в России будет проблематично официально посмотреть грядущие Олимпийские игры в Париже – по информации «Спортс.ру», отечественные телеканалы отказались от трансляции спортивного мероприятия.

Инсайдеры утверждают, что Первый канал и «Россия 1» приняли это решение уже довольно давно, а «Матч ТВ» до последнего вел переговоры о возможном показе турниров с участием допущенных россиян. Однако, в итоге, канал якобы «посчитал неоправданными миллионные расходы на покупку ТВ-прав», после того как в Олимпиаде отказались участвовать российские борцы и дзюдоисты, а Международный олимпийский комитет не допустил до участия российских тхэквондистов.

В феврале также сообщалось, что холдинг VK находится на финальной стадии переговоров по покупке digital-прав на трансляцию Олимпиады, однако пресс-служба VK опровергла данную информацию. Она заявила, что на платформе будет доступен собственный эксклюзивный контент, посвященный Играм, однако VK Видео не планирует приобретать права на показ мероприятия.

Последний раз Олимпиаду не показывали в России по телевидению в 1984 году – тогда это стало следствием бойкота Игр в Лос-Анджелесе советским руководством.