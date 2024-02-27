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VK решил купить права на показ Олимпиады-2024

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2024

Утверждается, что холдинг находится на финальной стадии переговоров с «Телеспорт Груп»

Холдинг VK находится на финальной стадии переговоров с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» Петра Макаренко по покупке digital-прав на трансляцию летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом сообщает РБК.

Подчеркивается, что Макаренко сам вышел с предложением к VK по правам на Олимпиаду еще в прошлом году.

Наибольший интерес к digital-правам на спортивный контент в России проявляет онлайн-кинотеатр Okko. Тем не менее, представители сервиса заявили, что платформа не планирует приобретать права на трансляцию Олимпийских игр, потому что они не представляют большого интереса для аудитории в стране с учетом отстранения российских спортсменов.

Вопрос с телевизионной трансляцией пока остается под вопросом – инсайдеры утверждают, что «Первый канал» и «Россия 1» не будут показывать летние игры, а «Матч ТВ» ждет финального решения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России с позицией по участию спортсменов из России.

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