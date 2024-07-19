Организаторы Олимпиады планируют легальные трансляции на Россию онлайн
Автор: Илья Кувшинов
19 июля 2024
Об этом сказано на официальном сайте мероприятия
Похоже, российские поклонники спорта все-таки смогут насладиться грядущими Олимпийскими игры в Париже.
Согласно открытым данным по вещателям летних Игр, для российских зрителей будут доступны легальные трансляции на официальном сайте. Стоит отметить, что о телетрансляциях в России там ничего не сказано – лишь указано, что права принадлежат компании «Телеспорт Груп».
Напомним, что ранее стало известно о том, что отечественное телевидение впервые за 40 лет не будет показывать Олимпиаду.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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