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Организаторы Олимпиады оказались от идеи легальных трансляций на Россию онлайн

Автор: Илья Кувшинов

23 июля 2024

Об этом сообщает ТАСС

Похоже, мы слишком рано порадовались возможности посмотреть грядущие Олимпийские игры в Париже официально – информация о планируемых трансляциях для жителей России на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) пропала с сайта организации. Об этом сообщает ТАСС.

Права на трансляции олимпийских соревнований в России принадлежат компании «Телеспорт Груп». Согласно информации пресс-службы МОК, российский вещатель еще не определен.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что отечественное телевидение впервые за сорок лет не будет показывать Олимпиаду.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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