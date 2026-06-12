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Предварительная касса четверга: «Холоп 3» ожидаемо вырвался в лидеры

Автор: Георгий Романов

12 июня 2026

Новинка записала на свой счет 42 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала комедия ХОЛОП 3 (CP). Фильм Клима Шипенко в первый день проката записал на свой счет чуть больше 42 млн рублей (88 тысяч зрителей), что по итогу праздничного уикенда должно дать порядка 330-370 млн рублей. 

С пятой строчки стартовала другая крупная новинка недели – анимационная лента ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG). Мультфильм заработал в районе 5,2 млн рублей (18 тысяч зрителей), что за четыре дня проката может превратиться в примерно 35-40 млн рублей. 

Также в десятку лучших попал хоррор ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (KNLG) с 1 млн рублей в своей копилке. К концу недели индонезийский проект может рассчитывать на 4-6 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

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