Предварительная касса четверга: «Холоп 3» ожидаемо вырвался в лидеры

Новинка записала на свой счет 42 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала комедия ХОЛОП 3 (CP). Фильм Клима Шипенко в первый день проката записал на свой счет чуть больше 42 млн рублей (88 тысяч зрителей), что по итогу праздничного уикенда должно дать порядка 330-370 млн рублей.



С пятой строчки стартовала другая крупная новинка недели – анимационная лента ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG). Мультфильм заработал в районе 5,2 млн рублей (18 тысяч зрителей), что за четыре дня проката может превратиться в примерно 35-40 млн рублей.



Также в десятку лучших попал хоррор ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (KNLG) с 1 млн рублей в своей копилке. К концу недели индонезийский проект может рассчитывать на 4-6 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3