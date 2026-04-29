  • A-ONE прокомментировала сообщения о предупреждениях о цензуре в онлайн-кинотеатрах

A-ONE прокомментировала сообщения о предупреждениях о цензуре в онлайн-кинотеатрах

Автор: БК

29 апреля 2026

На данный момент закона о необходимости подобных дисклеймеров не существует

В понедельник, 27 апреля, в отдельных СМИ появилась новость о том, что зрителей онлайн-кинотеатров начали предупреждать специальными титрами о сокращении хронометража фильмов и сериалов из-за удаления определенных сцен в соответствии с требованиями законодательства России. Основанием для публикации послужили официальные релизы кинокомпании A-ONE, на дисклеймеры в которых обратили внимание журналисты.

БК Медиа обратился за комментарием к представителям прокатной компании.

«Мы предупреждаем зрителей о наличии цензуры в наших фильмах уже несколько лет. Для нас важен диалог с аудиторией, поэтому мы всегда сообщаем об этом и в соцсетях, и в титрах перед началом показов. Хотя некоторые коллеги, другие прокатные компании, сейчас также уведомляют зрителей, до сих пор эту практику нельзя назвать повсеместной. От автора материала в «Коммерсанте» мы не получали обращений за комментарием», – рассказали в пресс-службе A-ONE.

Напомним, что на данный момент закона, обязывающего дистрибьютора предупреждать зрителей о вырезанных сценах, не существует – в конце марта депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с инициативой о его введении.

Фото: Magnific

