  В Госдуме предложили предупреждать о наличии вырезанных сцен в фильмах на стримингах

В Госдуме предложили предупреждать о наличии вырезанных сцен в фильмах на стримингах

Автор: БК

30 марта 2026

По словам авторов, маркировка должна быть визуально доступной для зрителей

Депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением обязать онлайн-платформы уведомлять зрителей о наличии вырезанных сцен из фильмов до начала его покупки. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что непредоставление информации о факте удаления или изменения фрагментов фильма «способно вводить граждан в заблуждение относительно характеристик приобретаемого продукта». 

Подобное уведомление, по мнению авторов письма, должно быть визуально доступным и размещенным на странице фильма либо в карточке товара, с указанием факта внесения изменений и их общего характера (например, «версия отредактирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»). 

