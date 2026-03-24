  Российские онлайн-кинотеатры вновь не стали наращивать рост оригинальных проектов

Российские онлайн-кинотеатры вновь не стали наращивать рост оригинальных проектов

Автор: Илья Кувшинов

24 марта 2026

За минувший год стриминги запустили 160 оригинальных проектов

 Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily продолжает исследование рынка онлайн-кинотеатров за 2025 год.

За минувший год стриминги запустили 160 оригинальных проектов, что всего лишь на два тайтла больше, чем в 2024-м: 121 из них были сериалами (-4% год к году), а 39 – фильмами (+22%). Отмечается, что второй год подряд рынок «ориджиналсов» практически не растет.

Лидером по количеству премьер стал онлайн-кинотеатр Okko (40 проектов). На второе место опустился Start (26 проектов). Бронза досталась Premier и КИОН (по 25 проектов). Заметное влияние на этот сегмент также оказали Wink (18 релизов), «Смотрим» (17 релизов), «Иви» (13 релизов) и «Кинопоиск» (11 релизов). 

Лучшим поставщиком оригинальных проектов в исследовании назван Okko – за этот сервис проголосовали 27,4% опрошенных. Еще 25,4% назвали «Кинопоиск», 11,3% – Wink, 9,7% – Premier, 9% – «Иви». При этом 16,4% затруднились выделить конкретный онлайн-кинотеатр.

Топ оригинальных сериалов 2025-го года по просмотрам возглавил «Аутсорс» (Okko) – его посмотрели 23,1% респондентов. На втором месте оказались «Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink, 22,7%). Третья и четвертая строчки ушла третьему (Start, 20,3%) и четвертому сезону (Start, 16,7%) комедии «Папины дочки. Новые». Замкнул пятерку «Олдскул» (Start и Premier, 16,1%). Примечательно, что в топе «ориджиналсов», досмотренных до конца, оказался только один сериал из топ-5 лидеров по просмотрам. Так, сразу 83,7% досмотрели «Как приручить лису» (Okko), «Аутсорс» (Okko) – 81%, «Фишер. Затмение» (Wink) – 81%, «Бар «Один звонок» (КИОН) – 80,3%, «Камбэк» («Кинопоиск») – 80%.

Авторы исследования также отметили, что в 2025 году Rutube и «VK Видео» начали системно заходить в сегмент собственного и копродакшн-контента, прежде всего в формате веб-сериалов (Rutube выпустил пять таких релизов совместно с «ИРИ Originals», а «VK Видео» – три).

Фото: Freepik 

